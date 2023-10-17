00929、00934、00936月配息ETF2張表格比較！ 她：追求高息外「穩定」更重要

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聯合新聞網／ 葉芷娟
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

2檔月配高股息ETF新兵這3天正在募集中，簡單整理2張表格給大家，大家可以自行評估和自己的理念相不相符。

而我想分享的是：隨著高股息ETF越來越多，我們投資人對高股息ETF的要求，也可以開始從單純「高息」，轉趨嚴格到「穩定高息」。也就是說即使一年總數都是配息2元，但我寧可你穩穩的每季配0.5元給我，也不要0.3、0.6、0.4、0.7這樣上下起伏的配，因為「穩定」對於有現金流需求的人來說(例如要繳房貸、要當退休金)很重要。

想預測高息ETF能不能穩定配息，之前教過大家可以從基金公司每天會公布的ETF淨值結構來看，我快速整理了一下最新數字：

不含資本利得的可分配收益

0056：5.96元(以最新一季配1.2元來說，至少可再配4-5季)

00878：0.81元(以最新一季配0.35元來說，至少可再配2季)

00919：2.24元(以最新一季配0.54元來說，至少可再配4季)

00929：0.91元(以最新一個月配0.11元來說，至少可再配8個月)

當然以上只是單純看收到帳上的息而已，為了穩定配息，經理人當然也可以用帳上的資本利得來配，現階段以00878的4.65元資本利得最高。

總而言之高息ETF越來越多，我還是認為後進者有後進者的優勢，可以學前輩的長處，改良前輩的弱點；當然前輩也不是省油的燈，前浪不一定會死在沙灘上，它們是經歷過景氣多空循環考驗的老兵，也不能小看它們。

祝福大家都可以找到適合自己的高息ETF囉！

◎本文內容已獲 葉芷娟 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 00934中信成長高股息ETF 00936台新臺灣永續高息中小型ETF 月配息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 0056元大高股息 季配息

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