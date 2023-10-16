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存高股息ETF會睡公園？ 她「笨存」一陣子：要學會投資不然錢都被通膨吃掉

聯合新聞網／ 財經雪倫
近期調查發現，大多數人認為退休至少要準備新台幣1431萬元。 圖／聯合報系資料照片
近期調查發現，大多數人認為退休至少要準備新台幣1431萬元。 圖／聯合報系資料照片

人生就是不斷的選擇累積而成

我一直覺得人生就是由不斷的選擇累積而成，不論是工作的選擇、對工作態度的選擇、對感情、對家人、對投資、對事物的選擇，每天會經歷大大小小的選擇，也因為這些選擇造就了我們的今天。

試著往後退幾十年...

如果你不想睡公園

如果你希望老後能安好

如果你希望不要貧老

如果你希望不要

那就不要做那些你明知道現在做某些行為會造就這樣結果的動作。

以雪倫為例，小時候我們家的家境不好，以致於我對於錢没有安全感，一直有危機意識。

國中畢業後一路半工半讀，自己賺錢存錢。

真正讓我存到錢是從我擔任國內業務工作開始，我的物慾不高、每月支出固定，當收入大幅增加時，我能存的錢就相對增加蠻多的。

我當時的標的只有一個：存到一個讓自己安心的數字，哪天不想工作，就可以任性的離開，不要因為錢屈就於不想待的公司，我想要「自由」隨著年紀的增長，工作及心情的轉換，後來的目標改為：我想要老的時候，不要為錢煩惱，可以自在過生活。

老的時候，要煩心的事可能會變多，像是：家人、自己的身體健康、自身心理的轉變等，我不希望老了後還要多煩一樣「金錢」；我在年輕時，用「笨存」的方式存錢，當時買股票都買一張。

買最多張，是前同事推薦的50反，這檔也賠最多錢，賠了十幾萬有。

好心疼哦！但只能怪我自己沒有做功課當時工作忙，想說股巿漲漲跌跌，終有一天會跌，沒意識到這檔是連結期貨，每天清算，即使台股沒什麼漲跌，光每日清算的費用也會吃掉淨值，我最後認賠，也告訴自己，以後一定要了解投資商品再進場，千萬不能聽人說就買

現在明白笨存不會放大錢要透過投資才有機會。不投資的話，這筆錢放銀行，很容易花掉或是被通膨給吃掉。如果當年我不傻存，將錢拿去付買房頭期款，現在的我應該也有好幾間房，真正財富自由了！

回到選擇；不想睡公園，就是要努力工作，增加本業（副業）收入，然後投資。

至於投資高股息ETF會不會睡公園，雪倫覺得好吃懶做、貪賭、只想拿伸手牌等好運的人，比較容易睡公園

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

ETF 高股息 通膨 財富

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