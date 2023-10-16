00934「月配息ETF」甩分散與穩健性不佳疑慮…能投資？ 專家整理出7大QA

月配族欣喜，00934中信成長高股息問市，最簡易股債配置的產品來囉，投資問題一次解答

高息型產品今年橫掃市場目光，月月配該如何配置躍為市場討論焦點，首檔股票型月月配產品00929，短期規模大增震撼市場，投資人愛不愛月配息，不要聽報導怎麼講，看資金往哪跑就知道。

不過該產品本身討論度最高的一點，那就是集中在科技公司，難以擺脫產業過度集中，且分散與穩健性不佳的標籤。

作為全台首創月月配債券型ETF的中信投信，豈能落於人後？

也推出了一檔覆蓋全台股的股票型月配息產品，00934 中信成長高股息ETF，讓股票型月配息市場又多了新的選擇。

那坊間的介紹也很多了，我就只針對一般人對這檔產品的疑問，來逐一說明：

Q：為什麼要選一檔而不是三檔來組合？

A：選很多檔產品的組合是否經常讓你有心力交瘁的感覺？選擇性太多反而會陷入癱瘓與失焦的狀況。選擇一檔策略有效的產品，可以讓投資人專注在對的事情上，less is more 就是這個道理！

Q：跟現存產品的優勢差異在哪邊？

A：00934的優勢就在於產品名稱「#成長」這個字眼上，傳統的高股息產品著重在高息個股的選擇上，而這檔產品將股息與成長同時顧到，透過一次選股追息、一次換股追成長，做到股息與價差都有的狀態。

Q：這檔產品宣稱回測殖利率超過7％，這麼高能填息嗎？

A：這問題很關鍵，我們常說高息產品與個股不能填息，殖利率只是空歡喜一場，所以我們還需要考慮「填息信用」好不好，能配息又能填息才是好產品。00934有個非常特殊的機制設計，「要有填息信用且納入填息天數標準差」，前面好理解但後面是什麼意思？一句話解釋「要填息的又快又好」。

舉例來說個股填息天數的狀況分成兩個數列表示

數列A：25、110、60 數列B：61、59、68

很顯然的，數列A能填息但不穩定，數列B能填息且填息天數差異性小。在選股邏輯上，數列B是較佳選擇，與其賭一個不知道何時才能順利填息的個股、不如挑一個高息且穩定填息的個股。透過機制設計確保選股的個股都具備優異且穩定的填息能力。

Q：都選高股息了還要考慮成長性？

A：這是當然的，有成長性的個股會因為後續展望良好而在配息後吸引資金持續湧入，只有高殖利率但沒有對應好體質那下次選股被替換掉，不就造成周轉率上升，投資人反而要付出額外換股成本。

Q：最簡易的股債配置是怎麼回事？

A：中信投信已有00772B、00773B這2檔債券型的月配息ETF，規模加起來接近2000億。而00934 作為股票型月配息產品， 想要股票多一點就加碼00934、想要債券多一點就加碼00772B、00773B。就算你有選擇性障礙也不用怕選錯。

Q：他有沒有平準金機制？

A：目前沒有，產品審查期間正好遇到金管會對平準金產品加強審查的時刻，故在發行初期沒有納入平準金機制。不過也不用擔心，市場也有早期產品在發行後再追加平準金機制的案例，如果這個機制對持有者是必要的，後續投信應該會在補件申請才對。

Q：買入後就開始月配息了嗎？

A：很遺憾的告訴你，並沒有。這檔產品因為發行時間與沒有平準金機制的關係，必須在募集後確實領到股利才能發給投資人，故在產品設計上要到2024年7月後才開始除息。不過這檔你就不用擔心會左手配右手啦，領到的配息基本都來自股利不會有平準金充數的疑慮。

00934今天(10/16)開募，有興趣的朋友趕緊洽詢中信投信或各大證券商。

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