0056股息贏過「基本工資」需存幾張？ 他曝每月加薪3萬：成本需要58X萬

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聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

0056月領3萬存幾張？

Hello大家好，我是知美。

2023年10月2日，元大投信公告，0056元大高股息，10月預計配息金額1.20元

合計今年度7月、10月，各配發現金股利1.00元、1.20元，總配發現金股利2.20元；計算出0056今年度配息率約6.15%(2023年10月6日收盤價格35.79元計算)。

想要平均月領3萬元現金股利，總共需要持有幾張？

30000/(2200/12)=163.637張

總共需要多少成本？

163.637*35.79*1000=585萬6569元

小提醒：以上計算採用0056配息公告資訊預估，不保證未來現金股利金額、配息不一定填息；粉專內容無提供任何投資買賣建議，投資有風險，買賣前請自行判斷。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 ETF 季配息

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