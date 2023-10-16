0056每月領1至10萬股息需要多少成本！ 他曝光超狂「月配加薪圖」

0056 超狂月配10萬加薪表

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0056元大高股息，2023年度總配發現金股利2.2元，10/06收盤價格35.79元計算：

想要月配1萬，年配12萬

需要持有54.546張，總成本195萬2202元

想要月配3萬，年配36萬

需要持有163.637張，總成本585萬6569元

想要月配10萬，年配120萬

需要持有545.455張，總成本1952萬1835元

小提醒：以上計算採用0056配息公告資訊預估，不保證未來現金股利金額、配息不一定填息；粉專內容無提供任何投資買賣建議，投資有風險，買賣前請自行判斷。

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