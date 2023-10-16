00934「月配息ETF」明年才發股息又沒收益平準金！ 專家：免擔心會在淨值裡面

在講ETF配息跟平準金之前，首先講一下原型ETF的結構，以即將10 月 16 日至 10 月 18 日公開募集的「中信成長高股息(00934)」為例，首先它是持有50檔成分股，投資人買進00934就等於同時持有50家企業。

在除權息旺季時，這50檔成分股會配息給00934，然後00934再將這些錢分配(配息，月月配)給投資人，這就是ETF的配息機制。不過剛上市的ETF並不會馬上配息，而是會設有一個緩衝期，主要原因是剛上市的ETF規模比較不穩定，有可能會持續增加，因此等過了一段期間，規模穩定之後再來配息會比較好。

但是要提醒投資人，ETF暫時不配息並不代表股利不見了，而只是先存在淨值裡面。由於ETF是可以「當作股票買賣的基金」，00934持有50檔成分股(基金)，50檔成分股的真實價值就是00934的淨值，當成分股的股價上漲而賺到價差，或是成分股配息時，這些價差跟股利都是放在00934的淨值裡面。

所以就算00934因為緩衝期而無法配息，當成分股上漲或是配息就會導致00934淨值增加，投資人就會賺到股價的上漲。舉例來說，00934預計在2023/11/1上市，假設在2024年7/1因為成分股的股價上漲而貢獻2元的淨值，然後成分股配息也貢獻了0.5元，淨值(股價)也會從15元漲到17.5元，儘管這段期間00934因為緩衝期而沒有配息，但是你賺到2.5元的價差一樣划算啊，而且價差還不用繳所得稅跟補充保費。

台灣投資人都很喜歡領股利，你要先了解甚麼是除息，除息就是「將股息從股價中扣除」。例如今天股價20元，明天除息1元，除息參考價=20-1=19元，除息後你拿到1元，但是股價變成19元，總和一樣是1+19=20元，你沒有賺錢喔！請注意「除息不會讓你賺錢」，只有填息才有賺錢！所以領到股利也不用太開心。

再強調一次，就算不配息你也不會有損失，因為股利是存在淨值裡面；就算配息也不一定要開心，因為股息會從淨值中扣除。00934的指數會挑選填息天數跟標準差較低的成分股，就表示相對容易填息，要記住只有填息才有賺到喔。

接著來講一下大家很關心的平準金，之前因為投信濫用平準金，導致金管會出面要求設定標準，所以00934目前沒有平準金。甚麼是平準金？原始的用意是保障長期投資人的權益，目前ETF的配息是分為2階段公告，假設某一檔ETF規模是100億，第一階段公告10%的配息率，可以算出來ETF準備了100億X 10%=10億元的股利來發放，可是投資人看到10%太迷人了就紛紛搶進購買ETF，結果除息前規模變成200億，可是只有10億元的股利可以發放啊，要嗎第二階段公告配息率只剩下10/200=5%，但是配息率從10%下降為5%，一定會被投資人罵死吧！

所以投信還有第2個選擇，從200億的規模裡面拿出10億元出來，加上原先準備好的10億元股利，配息率就可以維持(10+10)/200=10%，投資人就皆大歡喜了。這筆從200億拿出的10億元就稱為平準金，目的是維持配息率的穩定，但是這筆錢是來自投資人的本金(200億)，所以是你的錢，因此平準金是不用繳所得稅的。

由於平準金就是投資人的錢，所以拿到了也不用開心，沒有也不用難過，因為平準金就是拿你的錢來配給你，你的錢不會增加啦！平準金只是要維持股利的穩定，如果一檔ETF的規模持續變大，也就是一直有新的投資人進來領股利，那麼股利被稀釋的機率就會很高，這時候還是有平準金會比較好，可以維持股利的穩定。如果一檔ETF的規模穩定而沒有增加，那麼就不需要平準金。

目前金管會正在研擬平準金的機制，我認為剛成立的ETF將來規模有很大的空間，政府還是會放行平準金來維持投資人的權益。當然一些濫用平準金來製造高股息假象的，政府還是會加以約束的。

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