美國公債是很安全的資產…那能買2倍波動00680L呢？ 專家示警：和它比氣長你會先斷氣

美國公債其實是很安全的資產，不過它要是放大2倍波動，就不太安全了。

為什麼是「不太安全」呢？

因為放大2倍波動，要是價格往上，雖然不太安全，不過賺錢治百病，整體還算能接受； 就怕放大2倍波動，價格還往下，那肯定不叫安全了。

例如這檔美債20年正2（00680L），在3年半的時間裡跌掉8成。

你沒看錯，全世界最安全的資產如果套上槓桿，也會化身為「大怒神」。

不過好在，完整吃到8成跌幅的地獄倒楣鬼不多，大多數是選擇在38塊跌到12塊進場抄底。

38塊跌到剩12塊，跌幅7成，想要抄底其實也算人之常情。但偏偏不少人忘記它是2倍型槓桿商品，甚至選擇融資進場，這麼一來槓桿就從本來的2倍再乘上2.5倍，變成5倍槓桿。

最不想看到的情形發生了，想不到已經夠便宜的12塊再往下跌到剩8塊。

不要小看這4塊的差距，中間落差35%。如果加上融資操作，假設在12塊選擇融資進場，自備款5000，跌到剩8塊，本金只剩1000，結果好不容易躲過了7成跌幅，為了抄底反而吞了8成跌幅。

最後拿到一個一般人難以取得的終身成就：

在全世界最安全的資產上翻車

所以奉勸大家，債券型商品不像股市，一天到晚跟你在那邊V轉來V轉去，跟他們耗一定是需要大量時間等待的。在這個假設上，一定要避開槓桿型商品，要買就乖乖買正常會配息的就好。

雖然2倍槓桿再加融資，前景一片看好，不過黎明前的黑夜有多深多長，沒有人知道。這個不是存股，不要跟它比氣長，你會先斷氣。

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