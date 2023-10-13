買0056真的睡公園嗎…專家：不會但輸0050是事實！為何00934能贏加權指數？

最近看到大叔跟公園君，很熱烈的辯論買0056到底會不會睡公園。究竟買0056會不會睡公園？當然是不會，不然大叔早就睡公園了！

那麼0056可以買嗎？我一直說不要跟著別人買股票，因為每個人的條件都不同，大叔年過60、子女均已成材，也都有幾間房子，所以可以接受安穩但是報酬率較低的投資！

但是你年紀才幾歲？孩子還小、房貸還在繳，你當然要積極一點爭取更高的報酬，而不是把自己當成養老。

公園君的論點，就是強調高股息ETF的報酬率較低，公園只是一種語助詞。報酬率就不用辯論了，市值型的0050報酬率絕對完勝0056，元大投信官網都有資料，長期投資真的差很多！

討論ETF就要從指數著手，0056只有從上市市值前150大企業，挑選預測殖利率最高的50檔。台積電過去的殖利率都很低，所以被0056忽略，台積電從60漲到600，0056一點好處都沒有。

反而是台積電大漲10幾倍，貢獻0050漲了5倍多；0056指數只是挑選高股利，這些公司特點就是獲利跟配息穩定，但是成長性就不高了。

今年大漲的AI概念股，過去就是毛三到四的筆電族群，多少年來才漲這麼一次啊！所以只能算是特例，不會天天過年。

AI現在股價已高，殖利率太低很可能被0056指數剔除！但是0056要先從市值前150大去調整，接著才能調整AI股，而且0056最多一次只會調整5檔...

白話文來說，12月時0056恐怕無法剔除所有的AI概念股，但是它們的殖利率都很低，所以明年會拖累0056的殖利率，再來就是萬一AI股價從高點下來，一樣會影響0056的股價喔！會影響0056股價的就只有成分股！

以上是從指數邏輯分析0056，基本上就是守成（配息）為主，但是成長性不足！因為選股只是以高殖利率為主，再來就是調整的成分股太少，無法快速的做出反應。以前成分股30檔時，一次最多調整5檔；現在成分股50檔，一樣最多調整5檔，比例變少了，調整的效果跟著降低。

不過放心啦，買0056不會睡公園，但是也不會讓你睡公園第一排，因為過去的報酬率不高！

除非你資產很多、年紀也大了，只是想要領股利生活，也不需要賺太多。不然我還是建議你要投資報酬率較高的，長期下來真的會差很多。

有錢人跟小資，老人跟年輕人，不能用相同標準選股。

投資就是賺兩種錢：價差跟股利，所以千萬不要只看股利，還要看股價有沒有成長性。

數字會說話，0056追蹤的台灣高股息指數，年化報酬率僅3.84%，大幅輸給加權指數的11.93%，因為0056沒有台積電啊，加權指數有28%是台積電啊。不要小看每年落後8%，長期下來差很多喔，這就是複利！

原因還是在於0056只用殖利率選股，一些殖利率低但是獲利成長的股票都會被忽略啊！這是0056的指數特點，除非變更指數不然無解！

再來看看即將在10/16公開募集的00934，指數過去報酬率打敗了加權指數，一樣大勝0056！又是為什麼？

我知道寫到這裡，0056的死忠粉絲又要講我在唱衰！請你先了解ETF股價只有跟成分股表現有關，沒有人可以影響股價，這是常識！不要連這種基本的邏輯都搞不懂！

討論只是讓你更了解，幫助你做判斷，討論無法影響ETF股價！這是常識，你不愛看就請離開，還有人想看。

當然你如果死忠要跟0056結婚，高點買了大不了套牢，當然是可以的，反正是你的錢，你只要無腦跟佛心即可，就算報酬率較低你也不會睡公園的！

00934指數為何能夠打敗大盤跟0056，因為在4月時會將多數資金佈局在高息股上面，目的是多領一些股利。而在9月除權息旺季結束後，已經沒有股利可以領了，所以將多數的資金放在成長股，目的是賺到股價的成長。

比起0056單用殖利率選股，00934同時在高息跟成長中機動調整，同時領股利跟賺價差，這是報酬率勝出的關鍵！

從圖中可以看出，00934每次至少調整30%成分股。但是0056則是5檔（10%），調整的效果比較小！

00934是在4月跟9月調整成分股 為什麼？

因為4月開始有公司配息了，就一路配息到9月...

9月後無法領息了，就趕緊更換成分股；4月跟9月是有原因的。

0056則是在6月跟12月調整成分股，我看不出來有什麼特別的時間點，就只是一年兩次，然後挑選年中的6月跟年尾的12月，真的沒什麼特點。

00934則是挑選除息開始的4月，跟除息結束的9月，是有深思熟慮過的，所以報酬率才會勝出。

其實你稍微想一下，如果新的指數無法打敗舊的指數，還推出幹嘛？00934指數真的有進化喔！

我寫了這麼多都是從ETF的指數來分析，高股息ETF是可以無腦買，但是不要將無知也講成無腦喔！我不會跟你講只要無腦買0056就好，我會寫出指數的不同點，幫助你做出判斷。

再強調一次，沒有人可以影響ETF股價，不要隨便抹黑別人在唱衰，有本事你影響ETF股價給我看看。

我只是免費分享知識，幫助你做判斷，你如果要無腦我也沒意見，反正是你的錢...

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