00932「等權重」高息ETF可以投資嗎？ 專家：今年用00921比較0050、006208、00850績效大贏

「等權重策略產品00921／00932」內建自動再平衡機制，同期績效20.55％佔據市值型領先者角色。

近期兆豐投信推出一檔 00932兆豐永續高息等權ETF，吸引不少投資人目光連討論社團內，也有眾多學員詢問該產品能否投資佈局，我覺得在問能不能投資之前，應該是先問這檔產品的核心「等權重策略」到底是什麼？瞭解策略內涵後再討論是否適合佈局。

其實該投信也非首次推出等權重策略ETF，在今年2023.01就推出00921兆豐龍頭等權重ETF，績效好不好呢？我整理市場知名的市值型產品。

比較如下表來看：（00921 1/13成立）

時間（20230113～20230928 以報酬指數計算） 0050：8.33％ 006208：8.47％ 00850：12.79％ 00921：20.55％

這個績效數字可謂令人驚艷無比，顯示等權重投資這樣的策略，有機會為投資人帶來更好的績效表現。

而等權重的概念也很簡單...

市值型：平均投資每個產業 高息型：平均投資每檔個股

換股時檢視成果，績效高的減碼、績效低的加碼，重新自動再平衡。

這樣的機制不管類股再怎麼輪動，手中的成分股永遠都能吃到輪動的上漲機會。

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