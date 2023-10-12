快訊

沙灘驚見「藍太陽銀幣」！他好奇PO網問能不能帶回家 專家急喊別亂碰揭致命身分

LINE貼圖白爛貓家族「麻糬」原型狗當天使了 粉絲淚：會在汪星快樂奔跑的

不畏景氣逆風！傳鴻海今年擴大調薪 平均調幅達4%

00932「等權重」高息ETF可以投資嗎？ 專家：今年用00921比較0050、006208、00850績效大贏

聯合新聞網／ 股魚
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

「等權重策略產品00921／00932」內建自動再平衡機制，同期績效20.55％佔據市值型領先者角色。

近期兆豐投信推出一檔 00932兆豐永續高息等權ETF，吸引不少投資人目光連討論社團內，也有眾多學員詢問該產品能否投資佈局，我覺得在問能不能投資之前，應該是先問這檔產品的核心「等權重策略」到底是什麼？瞭解策略內涵後再討論是否適合佈局。

其實該投信也非首次推出等權重策略ETF，在今年2023.01就推出00921兆豐龍頭等權重ETF，績效好不好呢？我整理市場知名的市值型產品。

比較如下表來看：（00921 1/13成立）

時間（20230113～20230928 以報酬指數計算）

0050：8.33％

006208：8.47％

00850：12.79％

00921：20.55％

這個績效數字可謂令人驚艷無比，顯示等權重投資這樣的策略，有機會為投資人帶來更好的績效表現。

而等權重的概念也很簡單...

市值型：平均投資每個產業

高息型：平均投資每檔個股

換股時檢視成果，績效高的減碼、績效低的加碼，重新自動再平衡。

這樣的機制不管類股再怎麼輪動，手中的成分股永遠都能吃到輪動的上漲機會。

◎本文內容已獲 股魚-不看盤投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00921兆豐龍頭等權重 00932兆豐永續高息等權 006208富邦台50 0050元大台灣50 00850元大臺灣ESG永續 ETF

延伸閱讀

爸爸再婚後小孩分不到繼母遺產！ 律師：假設丈夫先走繼子女也無法繼承

00934月配息ETF選股邏輯是什麼？ 專家曝獲利模式：夏天賣剉冰變冷轉售火鍋

00929績效打贏00878、0056該改存？ 她曝爆紅三原因：穩定月配和驚人報酬

中信金（2891）EPS創下歷史同期新高！ 她：還是已公布獲利10家金控中的冠軍

相關新聞

00932「等權重」高息ETF可以投資嗎？ 專家：今年用00921比較0050、006208、00850績效大贏

近期兆豐投信推出一檔 00932兆豐永續高息等權ETF，吸引不少投資人目光連討論社團內，也有眾多學員詢問該產品能否投資佈局，我覺得在問能不能投資之前，應該是先問這檔產品的核心「等權重策略」到底是什麼？瞭解策略內涵後再討論是否適合佈局。

0056選擇當長期投資！ 高股息ETF中他為何排除00929、00878、00919？

ETF在台灣發展數十年，如同鴨子划水，卻在近二年內由配息型ETF奮力崛起，成功營造出股票型ETF的熱浪，尤其是配息型ETF更是令投資人趨之若鶩。 一個現象的發生必然有其時代背景的因素，高股息ETF就是乘著供應鏈超額備貨所產生的企業獲利創高的牽動，再加上今年度「AI」這二字的推波助瀾，成就了投資人對「配息」的完美期待。

00922公告預估配息 「小資親民版」市值型ETF躍居成交王

國際貨幣基金組織（IMF）公布最新一期《世界經濟展望》，台灣2023年實質GDP成長率從4月預估2.1%下調至0.8%，...

利空消息太多投資台股誰最抗跌…金融、食品股或電信三雄？ 專家：我選00713

00713「低波動」指的不是挑選一籃子「沒有波動」的牛皮股，而是「最小化投資組合的波動」，也就是盡可能降低手上股票齊跌的風險...

債券還要忍耐虧損多久？專家用00751B舉例：4年後才降息照賺「債息+價差」

就算再跌也不會太多了！除非利率繼續不斷攀升，但依現在的情勢，就算利率再升，也不會太多了！所以現在其實很接近低點了！

臺灣 Smart ETF 10月19日除息 10月18號為最後買進日

投資台灣股市並訴求品質、價值及動能因子的富蘭克林華美台灣Smart ETF 基金，10月2日首次公告第3季該基金每單位受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。