00932「等權重」高息ETF可以投資嗎？ 專家：今年用00921比較0050、006208、00850績效大贏
「等權重策略產品00921／00932」內建自動再平衡機制，同期績效20.55％佔據市值型領先者角色。
近期兆豐投信推出一檔 00932兆豐永續高息等權ETF，吸引不少投資人目光連討論社團內，也有眾多學員詢問該產品能否投資佈局，我覺得在問能不能投資之前，應該是先問這檔產品的核心「等權重策略」到底是什麼？瞭解策略內涵後再討論是否適合佈局。
其實該投信也非首次推出等權重策略ETF，在今年2023.01就推出00921兆豐龍頭等權重ETF，績效好不好呢？我整理市場知名的市值型產品。
比較如下表來看：（00921 1/13成立）
時間（20230113～20230928 以報酬指數計算）
0050：8.33％
006208：8.47％
00850：12.79％
00921：20.55％
這個績效數字可謂令人驚艷無比，顯示等權重投資這樣的策略，有機會為投資人帶來更好的績效表現。
而等權重的概念也很簡單...
市值型：平均投資每個產業
高息型：平均投資每檔個股
換股時檢視成果，績效高的減碼、績效低的加碼，重新自動再平衡。
這樣的機制不管類股再怎麼輪動，手中的成分股永遠都能吃到輪動的上漲機會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言