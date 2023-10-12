0056選擇當長期投資！ 高股息ETF中他為何排除00929、00878、00919？

ETF在台灣發展數十年，如同鴨子划水，卻在近二年內由配息型ETF奮力崛起，成功營造出股票型ETF的熱浪，尤其是配息型ETF更是令投資人趨之若鶩。

一個現象的發生必然有其時代背景的因素，高股息ETF就是乘著供應鏈超額備貨所產生的企業獲利創高的牽動，再加上今年度「AI」這二字的推波助瀾，成就了投資人對「配息」的完美期待。

在台股股票型ETF的基金規模的排序中，除唯二的二檔指數巿值型ETF(0050/006208)外，悉數為高股息ETF。依基金規模作降冪排序:0056>00878>00929>00919>00713，而其中00713元大台灣高息低波，因成立時間已屆六年，規模也來到400億以上，然而其日均交易量實在難以與前者四名作比較。在基金規模及交易熱度上很明顯的0056、00878、00929及00919已是台股高息ETF的領先群，且後進者無一能望其項背。

筆者的投資組合主力並不在股票型ETF，而我們卻也不否認ETF乃至於純指數型的ETF確實相當程度適合正在努力工作累積資產的上班族作儲蓄性的投資。

我的讀者問我:如果在高股息ETF中選擇一檔作投資，我會選擇那一檔!!

這篇專文有二個主題

如果在高股息ETF中選擇一檔作投資，我會選擇那一檔?

以上述四檔高股息ETF的成份股作為選股池，我將組建一個投資組合，實際下單作買入，以一個小規模資金的真實交易來與此四檔高股型ETF作績效比較。

高股息ETF的選擇

要在四檔ETF中作選擇並不困難，我們把基本資料表列出來，即可搭配每個人自己的投資性格作成選擇了

由上表，我們大致能觀察到以下幾項要點

基金規模較大者: 0056及00878已不分軒輊

0056於2022年內扣費用0.86%，此四檔應該以尚未揭露的00929總費用率最低，因為00929換股頻率一年僅一回。

配息頻度: 00929為月配息，這是比較具有特色的賣點

參考殖利率: 目前以有限的訊息來看00919已派發的殖利率計算成年化數值後是最高的。

選股邏輯:請自行參考附表，理論而言越是新發售的ETF產品會排除舊產品的缺點並納入消費者的需求，然而也並非最新發售的ETF就是最好。投資工具有實績印證也是不容忽視的。

第二張表(上表)或許是比較有爭議的數據，僅作為不同層面的參考。

上表僅代表性將四檔ETF其TOP5成份股作列示，並列出2023年度除息前殖利率及2023.10.06收盤價計算去年息殖的殖利率

假若明年度的配息值同今年，所有ETF均呈殖利率下跌趨勢，代表ETF之成份股的股價均已墊高 雖然僅以TOP5成份股作代表，但成份股的平均殖利率均低於ETF本體派發的殖利率乃正常，因為ETF將資本利得也作為股息派發了。 2023年幾乎絶大部份電子產業的獲利均遜於2022年，此意即2024年度的配息將低於2023年度的配息，這將是必然的現象。

在上表中的00919成份股長榮及陽明，其單一年度超高殖利率將不能作為未來任何相關殖利率的參考。

我對此四檔ETF的選擇為何呢!

如果我欲在此四檔ETF中作一選擇，我將會選擇0056進行中長期的投資

1. 0056具最長年份(16年)的穩定實績，近期又因應巿場需求改為季配息且納入平準金機制。0056的成份組合最多元，有爆漲的AI股、有業績衰退的電子股也有獲利自谷底翻揚的金控股。

2. 00878的成份組成雖然與0056重叠性高，但0056有更長時期可受公評的實績。

3. 00929目前看來實收成份股的股息是最穩健的，00929的配息看不到經理人過多修鑿的痕跡，算是難能可貴。不過00929仍有過傾於科技股的特性，畢竟00929的定位是科技優息嘛。

4. 00919在定位上即是鎖定了精準領息的策略，看到股息率夠高就上，所以自然就買入長榮和陽明了。年末則是評估來年誰的股息高，再作一次換股。滿滿都是為了領息而領息的味道，00919對於喜歡此種品味的投資人確實是不二的選擇。不過是否存在領了股息，賠上價差的風險，也是投資人不可忽視的。

在此補充一點，曾經不只一位朋友希望我少提ETF的成份股，持論是:你管成份股殖利率多低，只要ETF殖利率高且績效貼近追蹤指數就是完美的演出了。

這問題點出了ETF殖利率往往高於成份股的事實，因為ETF交易獲利的資本利得可以拿來配息嘛。

筆者的論點是:拿資本利得來配息將徒增ETF配息穩定性的波動，何不把資本利得留在ETF的淨值中，讓淨值隨著時間提升，嘉惠受益人的資產部位也益於投信公司的經理費收入呢。

在筆者的認知裡，仍然認為ETF只是一個投資組合的軀殼，ETF的靈魂始終在其成份股。成份股營運不振，ETF將不可能繳出亮麗的成績單。

關於ETF的合理價

巿場上多數存股 ETF的投資人追逐著穩定配息的ETF，並且以單次配息來年化全年配息並以5%至10%的殖利率來反推ETF的合理價或便宜價等等。

我們不能說投資人的角度這種算法完全錯，但至少錯了90%。

承上段的結論: 成份股才是靈魂，成份股好，ETF本體才可能好。而ETF的合理價不偏不倚的就是以成份股股價換算出來的ETF淨值。而造巿券商也有責任提供巿場對ETF的買賣數量需求，所以ETF的巿價會趨近於淨值。ETF每天的巿價都是合理價。

小結: ETF淨值含成份股息收入、收益平準金、資本利得等，這些加總而成的ETF淨值都是投資人的權益，每期配發多少現金回歸予投資人則是經理人的安排，如此而已，別複雜化了。

我與高股息ETF的大PK

此段的前言是，筆者對高股息ETF所挑選出來的成份股深表認同，畢竟這些成份股都是在層層篩選下脫穎而出且具有實質獲利成績的企業。我們將以四檔ETF的成份股作為選股資源池，組建一套投資組合，實際交易追蹤績效，並模擬定期定額投入四大ETF與其績效作對比。

實驗目的:

·證明筆者的選股確實比ETF弱(但我也不一定會輸啦)

·由高股息的成份股中發掘潛力股以納入筆者自己的選股資源池

PK 高股息ETF的選股條件如下:

1. 自四大高息ETF成份股中選出，且至少有重複被二檔ETF選中者

2. 預估明年殖利率可高於5%者

3. 個股獲利具有維持穩定或成長的條件

4. 挑選出十檔成份股作買入，符合上三項條件可每月作換股(因為我是遊戲規則制定人嘛，可以任性一點)

PK 高股息ETF的交易設定及績效競賽

1. 每月投入一萬元現金，原則上等權重，約當每檔成份股每月入金1,000元台幣(需要以零股方式作買入)

2. 交易時間以每月最末一週為基準，對標績效為四大高息ETF月線收盤績效

3. 筆者可自行決定增加入金額度，但對標模擬定期定額ETF也需等額加金以符合競賽一致性。

4. 為我的ETF命名為【大航海時代ETF】

自組ETF成份股的選擇

四大ETF成份股中，至少被二檔ETF選入者，如下表

明年殖利率粗估可達5%以上，且具有維持穩定或成長的條件

總結:

我們目前暫定選入上表十檔成份股，將自10月份開始作實際買入，並模擬於每月底對四大高息ETF定額扣款1萬元。每月作績效的追蹤。

有興趣參考及測試的朋友，歡迎一起來進行。不論與四大高息ETF的績效競賽是何勝敗，我們都會是參與投資的贏家。

每月更新，歡迎收看。加油!

以上內容分享於2023.10.07。以上內容僅供參考，不作為任何投資推薦，投資人應謹慎評估投資風險。

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