10/12【早晨財經速解讀】台灣出口轉正!Q4復甦歸來?美PPI超乎預期 通膨風險大於衰退風險?

美國股市周三連續四個交易日收高，投資人對高於預期的通膨數據無動於衷，聯準會（Fed）公布上次會議紀錄增強投資人對利率保持不變的期望。

道瓊工業指數上漲65.57點，漲幅0.2%，收在33,804.87點；標普500指數漲18.71點，漲幅0.4%，報4,376.95點；那斯達克綜合指數上漲96.83點，漲幅0.7%，報13,659.68點。

美國指標10年期公債殖利率跌至約兩周低點，從周二的4.654%降至4.596%，因哈瑪斯周末對以色列發動致命襲擊後中東戰火仍在蔓延，避險資金流入導致公債價格上漲。10年期美國公債殖利率上周觸及2007年以來最高後，近幾日下滑。

周三公布 Fed 9月19-20日會議紀錄顯示，Fed 官員指出，因經濟、油價和金融市場的不確定性，有理由在確定可能合適的進一步緊縮時「謹慎行事」。

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克表示，Fed 不需要繼續升息，除非通膨降溫趨勢陷入停滯。Fed 理事沃勒則指出，隨著金融市場緊縮，Fed 在採取進一步的利率行動前可以先觀望形勢的發展。

美股交投震盪，所有指數開盤均上漲，然後在會議紀錄公布前轉為下跌，隨後收復失地，繼續走高。

Edward Jones 高級投資策略師 Angelo Kourkafas 表示，連同近期的利率變動以及Fed官員過去幾天的鴿派發言。會議紀錄似乎令投資人感到鼓舞。

Kourkafas 說：「今天發布的會議紀錄強調了過度緊縮的風險，了解到過去三周的利率走勢，這為投資人帶來了一些安慰，即我們不會看到利率再次上調。」

LPL Financial 首席經濟學家 Jeffrey Roach 也說：「Fed 的升息接近尾聲，過去這個周末發生的事件可能鞏固了這一觀點。」

周三公布的數據顯示，由於能源產品成本上升，9月美國生產者價格指數（PPI）漲幅超過預期，但核心 PPI 漲幅繼續放緩。

大型股領軍上漲，輝達（Nvidia）漲逾2%。

丹麥製藥公司手諾和諾德的糖尿病藥物 Ozempic 試驗證明可延緩腎衰竭，美國上市的股票上漲6.3%。同業製藥商禮來上漲4.5%，而透析產品生產商 DaVita 和百特國際分別下跌16.7%和12.3%。

惠普（HP）上漲1.5%，該公司預期個人電腦（PC）需求將開始回升，逆轉過去兩年下滑的頹勢，對11月展開的2024會計年度獲利預估數字也符合市場預期。

能源股下跌1.4%，在標普11個大類股表現最弱。受埃克森美孚股價暴跌3.6%拖累，此前這家石油和天然氣生產商同意以價值595億美元的全股票交易收購競爭對手 Pioneer Natural Resources。Pioneer 股價收盤上漲1.4%。在能源市場，布蘭特原油原油期貨下跌2.1%，至每桶85.82美元，

最新的首次公開發行股票（IPO）也破壞了周三的氣氛。勃肯鞋（Birkenstock）大跌12.6%，收在40.20美元。在紐約證交所上市交易的第一天，這家德國鞋類公司的股價從未觸及46美元的IPO發行價。

全球最大的奢侈品公司 LVMH 集團在美國上市的股票下跌2.5%，該公司公布銷售額成長大幅放緩，因難以吸引出手闊綽的中國消費者。