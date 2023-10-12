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債券還要忍耐虧損多久？專家用00751B舉例：4年後才降息照賺「債息+價差」

聯合新聞網／ 茉園存股隨筆
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

債券價格還會跌多少？要忍耐虧損多久？

老實說，我不會知道，但我知道就算再跌也不會太多了！除非利率繼續不斷攀升，但依現在的情勢，就算利率再升，也不會太多了！所以現在其實很接近低點了！

而且現在市場普遍認為還會再升一至兩碼就會到高點，且明年下半年會開始降息。假如我們悲觀一點，升到最高利率後，到開始降息之間「維持三年」，夠久了吧

那麼，我以00751B當例子，現價為31.6元，如果市場真的那麼看衰，我用很悲觀的假設，接下來三年利率又升了不少碼，價格最低跌到22.6元，這樣夠低了吧！

那麼假如從現在31.6元開始買，定期定額買到三年後是22.6元，那麼均價是27.1元，每年領1.8元，因為定期定額，所以三年領平均1.5年的息，也就是2.7元，扣掉已領的息，成本變為27.1-2.7=24.4元！

三年後總購買成本為24.4元（時間成本忽略不計），而此時價格22.6元，帳面還虧1.8元，是俗稱的賺了股息賠了價差！

但，接下來就是倒吃甘蔗的時候了，再過一年（即現在四年後）領息1.8元，就把帳上賠的1.8元價差補回來了！

而且用我很悲觀的設定，這時才開始降息，那此時債券價格可是會一路上漲的。

所以，如此悲觀的方式估算，那就是套牢四年，四年後，就開始享受「債息+價差」了

但真的會這麼悲觀嗎？看大家怎麼想囉，我是認為機會不大，如果沒到這麼悲觀，那反過來想，是不是能更早享受甜美的果實呢？

看來怎麼算都不會太糟，所以我很安心買債券ETF，何況現在殖利率在5%以上，真的很物超所值啊！

以上試算供大家參考！個人心得，不構成投資建議。

◎本文內容已獲 茉園存股隨筆 授權，原文出處於此；未經同意禁止轉載。

00751B元大AAA至A公司債 債券ETF 升息 殖利率 降息

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