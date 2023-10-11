00934月配息ETF選股邏輯是什麼？ 專家曝獲利模式：夏天賣剉冰變冷轉售火鍋

00934期待的最佳獲利模式：冬天賣火鍋+夏天賣剉冰

因為最近詢問中信成長高股息ETF（00934）的存粉比較多，孫太為此特別做了一些功課，發現這檔ETF（00934）的主要特點，除了「月配息」之外，還主打旺季鎖股息+淡季轉成長。

這讓孫太想起了「冬天賣火鍋+夏天賣剉冰」的最佳獲利模式：老王是一間冰店的老闆，夏天的時候天氣很熱，冰店在天氣熱的時候生意好得不得了，營業額節節高升，老王每天等著數鈔票數到手抽筋！但一年四季也有冬天的時刻！不是所有時間大家都會買冰來吃，因此如果店面100％都賣冰，那可能在夏天月份時業績很亮眼，但在寒冬來臨時就會變成慘澹經營！

同樣，00934的「選股邏輯」策略，第一次換股是在4月份，主打精準卡位鎖定股息，第二次換股則是選在9月份除息淡季轉換成長股，趁除權息大月的7至8月結束後就立即轉換，主要目的在於希望能賺取資本利得！

而這個選股策略，就有一種冬天賣火鍋+夏天賣剉冰的概念，當然，如果選股邏輯設定得當，未來就有機會獲得投資最大化的效益，我想這也是00934想要得到的結果，至於績效如何？最終投資策略的精準程度表現如何？相信未來實際表現會證明一切。

募集日期：10月16日至10月18日

最後，孫太在網路上看到這則新聞內容，引用部分段落跟大家分享：

「00934經理人張圭慧表示，00934成分股主要聚焦成長性的潛力產業，包括半導體、電子零組件、電腦及週邊設備及紡織纖維等產業，投資人可一次掌握潛力產業及個股的成長趨勢，且精準針對台股除權息淡旺季進行調配，打造息利雙收的月配高息ETF。」

期待00934上市之後的表現，相信不同類型的高股息ETF，未來有更多機會可以激發出不一樣的浪花~畢竟，選股邏輯所預設的設想狀態已經呈現，接下來就是後續值得好好觀察是否達標了！

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