升息悄結束了嗎…該手刀進場債市？試算00679B、00720B報酬更勝當房東

近期聯準會官員釋出美國央行的升息周期或許已經結束的鴿派訊號，隨之而來的是2 年期公債殖利率下跌 8.4 個基點至 4.995%。10 年期公債殖利率下跌 11.9 個基點至 4.663%。

數位聯準會官員接連發表溫和談話，不管是亞特蘭大聯準銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）或是明尼阿波里斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari），皆表示認為：「聯準會已經完成升息任務」，美國經濟正在向軟著陸前進中，這表示以目前的總經概況來說，通膨將有機會照著聯準會的劇本回落至2%目標，同時失業率也不會大幅攀升。

無獨有偶，台灣壽險業今年也大舉轉進新台幣計價的債券ETF。據金管會截至8月底統計，債券ETF總市值達1兆6,952億元，其中壽險業就貢獻了逾四成買盤量。

為何壽險業大買債券ETF？除了關鍵主因是要控制高漲的避險費用，最重要的還是看見了美債可能的落底訊號，而對一般投資人來說，無疑是長期債投的好時機，究竟是什麼訊號讓市場大戶皆連進入債券市場，而報酬率又可以怎麼算？今天帶大家一次瞭解。

美債最低價，進場時機：期限溢價

常常聽到各大分析師在探討美國 10 年期公債殖利率，原因其實很簡單， 10 年期公債殖利率常常被當成無風險利率設定門檻，簡單來說任何投資商品對標報酬率時，理論上應該都要比該公債殖利率高，不然風險報酬比都是相對差的情況，可謂是市場的報酬定錨點。

然而自從2022年3月開始，聯準會飆速升息，投資人身歷其境的體驗了一波跌幅時間史上第二長且跌幅最巨大的時刻，各類債券殖利率不停竄高也使投資人開了眼界。

然而時序來到2023年尾，投資人當然想問：「跌了這麼久債券到底可不可以買了？」、「有沒有觀察美債殖利率止升的指標？」

基本來說，投資債券需要從長時間持有的角度切入去理解，除了掌握總經大趨勢升息降息方向外，其實還可以觀察一項指標：「期限溢價」。

投資人可以把「期限溢價」當成觀察市場情緒和需求的指標，根據下圖，簡單看法即是觀察10年期公債期限溢價是否在零軸之上，當期限溢價為負，則美債容易繼續探底持續負報酬，反之則容易有正報酬，而在今年10月初，我們看見期限溢價出現聯準會升息以來首次翻正，這似乎也向市場透露出債券正負報酬的交界點正在慢慢出現，當然這並不表示接下來債券將要突飛猛進，而是指不容易再破底，謹記債券的持有是數年計算，短期內要看到回升仍不容易。

資料來源：財經Ｍ平方

現在買債更勝收租

接著我們來探討投資人最關心的報酬率，假設今天投資人拿出五百萬進行債券投資，參考台股美債雙星00679B與00720B兩檔殖利率水準為4.34%與6.09%，今天如果想在台北市投資一間收租房，哪個報酬會比較好呢？

房產收租試算：

假設投資北市12坪小套房，每坪70萬則總價為840萬，參考2023年NUMBEO全球數據庫資料顯示，台北市房租收益率平均為1.1%，等於年化報酬率平均也是1.1%左右，等於年收租92400元，是的投資人沒有看錯，這數字是根據數據庫計算出來的，北是房地產租金收益大約落在這個數字，而且還沒考慮稅率問題。

債券投資試算：

若今天投資人拿出五百萬投資債券，那會是什麼報酬率呢?我們投資於00679B與00720B，這兩檔美債殖利率水準為4.34%與6.09%，平均來看殖利率即是5.215%，假設平均分配資產，則能產生260750元的債券收益，尤其債券還有100免稅額的機制存在，是不是比投資租房還要高出許多呢？

資料來源：tradingview

雖然回頭看2018年至今的00679B與00720B，還原債息報酬率都是負數，但相反的對於正要入場的投資人來說，這也是五年來最低的債券價格，還是要謹記總體經濟循環與債券之間的關係，在暴力升息環境下債券本來價格就不會好，但也是因為這樣才會創造出甜美的殖利率，投資人是否也曾想過數十年前那種儲蓄險保單利率8-9%的年代？或許現在的債券也正是提供投資人穩定收息的超甜蜜時機，趁著高利率仍是進行式，分批佈局債券，讓自己在未來退休時多一批穩定高息資產打底。

5 檔國際公債 ETF

就歷史經驗而言，通膨趨緩，升息週期來到尾聲，美國國債的表現肯定是無庸置疑的，如果不想投資台股債券ETF，也可以觀察幾檔國際最著名的美國公債，例如SHY、IEI、IEF、TLT，這四檔都是由美國iShares所發行的，是同類型債券ETF中規模最大，而USIG則是公司債。

SHY

亮點特色 ：主要投資於1至3年期間的美國國庫券，屬於短期債券類型，不過由於其期限較短，SHY的價格波動較長天期穩定 平均五年殖利率：1.99% 債券類別：美國政府債 追蹤指數：ICE US Treasury 1-3 Year Index 風險等級：RR2

IEL

亮點特色：平均存續期間為4.56年，屬於中期債券，其持有債券都是最高信用評級，標準普爾評等為AAA，其債標分散投資約65檔債券，內扣費用低約為0.15%。 平均五年殖利率：1.73% 債券類別：美國政府債 追蹤指數：ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index 風險等級：RR2

IEF

亮點特色 ：屬於中長期債券型商品，採月配息，風險和收益相對平衡，適合尋求中等風險和回報的投資者，須注意市場利率變動對其價格的影響，但一般仍是認為絕不會違約。 平均五年殖利率：2.31% 債券類別：美國政府債 追蹤指數：ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index 風險等級：RR2

TLT

亮點特色：TLT屬於長期公債存續期間達20+年、受利率影響的風險較大，不過也同時提供較高的收益，殖利率通常是國債中較高的一種。 平均五年殖利率：2.77% 債券類別：美國政府債 追蹤指數：ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index 風險等級：RR2

USIG

亮點特色：USIG主要投資於美國的投資級公司債券，期限約在3至10年之間，適合追求穩定收益的投資者，其債標有20%為金融業債券。 平均五年殖利率：3% 債券類別：公司債 追蹤指數：Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Corporate Bond Index 風險等級：RR2

原文出處：升息悄結束？債券搶手：00679B、00720B 報酬是算！勝房產收租..

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