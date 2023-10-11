存0050至60歲擁有千萬退休金！ 專家：「這年紀」起每月定期定額3千元即可達成

臺灣將迎來史上最大規模的退休潮！預估10年內約有278萬人陸續退休，退休不可怕，怕的是沒有提早規劃！今天老牛就來跟大家分享6招退休自我檢測；以及60歲退休存下千萬退休金每月該投資多少？

6招退休自我檢測

1.擁有足夠的錢過你想過得生活 2.確定有一筆安全可靠的緊急預備資金 3.多元化的投資組合來保護資產 4.了解你能獲得的社會保障，並善用這些收入 5.確保有支付醫療費用的能力與規劃 6.確保自己無不良債務的狀況

60歲存下千萬退休金

以0050的年化報酬率大約為8%來看，從20歲開始每個月定期定額3000元就可以存下千萬退休金！儘早開始養成定期投資的習慣，退休之路其實沒有想像中的遙遠！

老牛總結

建議想退休的夥伴也可利用「123」原則

1.一定要及早準備 2.兩份退休收入來源 3.3000元起定期定額累積財富

退休一詞對剛出社會的夥伴或許感到遙遠，但其實從前面的試算表格就可看出，年輕最大的本錢就是時間，每月小額投資透過時間滾出複利，未來的路會更輕鬆。

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