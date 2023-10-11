ESG「錢」進趨勢不只能投資00878！ 兩檔主動基金績效勝出更打敗大盤

隨著全球對永續發展的持續關心，聯合國在 2005 年全球契約組織（UN Global Compact）首次提出「ESG」的概念。其代表著環境（Environment）、社會（Social）以及公司治理（Governance）三大方面。直到 2008 年爆發金融危機時，逐步成為全球關注的焦點。 2015 年 9 月聯合國大會通過 17 項永續發展目標（goals），包括消除飢餓貧窮、性別平等、永續消費以及 169 項細項目標，並將作為 2030 年前世界各國努力推動永續發展的方向。如今「ESG」中針對「淨零排碳」議題更是受到世人矚目，但究竟牽涉到「碳」的觀念都是一樣的嗎？老牌 ETF 與主動型基金都在 ESG，到底哪種適合您？今天一次搞懂。

低碳，愛地球成新主流

過去，企業經營只重視財務面表現，但財務報表再漂亮，若過程是透過收取回扣、排放汙染等傷害環境與損害消費者權益的話，實則讓公司蒙羞，投資人也會喪失信心。現在的良好企業，除了要財報透明，更需包含著穩定、企業負責的營運模式。在各種被動投資的 ETF、主動投資的基金中，符合 ESG 已成為投資顯學。

但相關概念股的特點是什麼？同樣都是 ESG 內涵，就會是一樣的嗎？今天就從台灣熱門的 ESG 標的 00878 與主動型基金進行比較，我們或許能初步了解不同相關概念的布局策略。

00878 vs. ESG 主動型基金

以下是三檔 ESG 概念的投資商品，如投資人希望更接近這方面的趨勢，也許可以關注下表的標的。咱們先來做一個簡單的比較分析，看看三檔標的的特性和差異在哪裡。

資料來源：好好證券彙整，統計時間 2018/10/03-2023/10/03。以上數據僅供參考，不為任何推薦且不保證未來獲利，投資人應自行謹慎評估。

00878

首先，我們來看 00878 前十大成分股持有哪些標的？

資料來源：國泰投信（2023/10/03）

發現了嗎？其實 00878 的選股邏輯不只是聚焦於 ESG 上，也同時參考高股利觀念，從成分股來說，幾乎有接近五成投資於 AI 概念股，也因正好站在這波 AI 浪潮上，回測一年的績效來到 29.67%，有擊敗同期間的台股加權指數 24.49%。

投資人可思考，究竟是希望投資 ESG 概念？還是高股息？抑或是兩者兼具？這將會影響您的標的選擇方向，尤其在 00878 中更可以看出 ESG 概念較偏向輔助選出符合 ESG 規範的「高股利」企業，或許剛好選到都是 AI 產業也順利拉高績效，而未來會是哪個產業？是否能再次繳出好成績，值得投資人持續關注。

M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元)

接著，我們再看一檔主動型基金「 M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元) 」這檔基金主要投資於歐洲地區，前十大成分股持股如下：

資料來源：好好證券彙整（資料截至 2023/08/31）

該基金持股橫跨歐洲多種企業，從製藥、電氣設備、寵物零售、運輸物流、食品、金融通通涵蓋在內，看似多元投資，其實都指往相同的事情：「巴黎氣侯協定」。沒錯，這檔基金旨在投資對該協定有貢獻的企業，也就是說，被選入的企業都是真正在落實改善環境、氣候任務的公司，算是名符其實的「ESG」觀念基金。但投資人可能會好奇，ESG 不是常常會造成企業額外的成本？是有錢人的玩具嗎？我們回頭看該基金一年以來的績效，扎扎實實有 36.61 %，不但打敗同期間的台股加權指數 24.49%，也打敗 00878。

永豐臺灣 ESG 永續優選基金-A累積類型

最後，我們再來觀察一檔主動基金「永豐臺灣ESG永續優選基金-A累積類型」，一樣從成分股下手：

可以明顯地看到，這檔基金的前十大成分股和上述兩檔標的不同，該檔基金公開說明書有寫到的投資目標聚焦在臺灣永續指數成分股為投資標的，以參與該「環境」、「社會」、「公司治理」的 ESG 優質公司，同時結合主動研究與因子選股，以獲取超額回報。實際上，一年以來基金績效為 26.34 %，同樣超越期間的台股加權指數 24.49% 表現。成分股聚焦在台灣企業龍頭，例如：台積電、聯發科、鴻海、台達電、日月光頭控、兆豐金、國泰金等等，這些老牌企業，面對轉型 ESG 具有足夠的底氣，面對越來越多國際企業要求其供應鏈夥伴提供企業永續相關報告，或採取管理措施，這類型基金確實有他的獨特之道。

推動永續：投資不分你我，人人有責

早在 2008 年全球金融海嘯時，金融市場便有感覺到，危機的潛伏，雖時不時給予投資人重擊，但不變的是那些擁有較高 ESG 評分的企業始終能在危機中屹立不搖。原因其實也很簡單，穩健的業務與高透明度的財務結構，搭配上自律的企業責任感，讓它們能有效地控制風險，既推動了 ESG ，也讓企業持續保持競爭力，勇往直前。

從上述分析來看，不管 00878 還是主動型基金，它們在呈現 ESG 的觀念上雖各有不同，但共同點都在支持負責企業及永續發展，正面的心態也讓它們都能擊敗大盤。投資人如追求穩定，或可持續聚焦這類型的 ESG 題材標的。想同時追求高股利，則可尋找混合 ESG 標的；若想追求純粹永續概念，那可鎖定關注「巴黎氣候協定」或是「淨零碳排（Net Zero）」題材。

相關基金列表： M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) 永豐臺灣ESG永續優選基金-A累積類型

原文出處：卡位永續趨勢，00878 vs. ESG 主動型基金 投資策略大解析

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