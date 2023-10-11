複製00929的成功甚至超越？募集倒數00934月配ETF能「鎖股利、攻成長」！

投資股票的目的是賺到兩種錢：資本利得（價差）、股利。有些公司的股利不優，例如台積電的殖利率僅 2% 多，但是股價從過去的50幾塊錢，漲到現在的500多元，長期的報酬率其實很迷人。儘管有些公司的股利殖利率比台積電好，例如中華電，但是股價長期沒有表現，所以總報酬率也就不迷人。

從上面的說明可以看出，評估一檔股票要同時考慮「價差（成長）」跟「股利」兩個因素，缺一不可喔！今年高股息 ETF 受惠於 AI 大漲，報酬率頗為驚人，其實這些 AI 股過去都是牛皮股，因為股利穩定才會成為高股息ETF的成分股，但如今 AI 的漲幅已大，恐怕會後繼無力了，連帶的這些高股息ETF的股價也欲振乏力。

「月月配」也是今年高股息 ETF 的重頭戲，每個月領息可以幫你繳房貸、負擔孩子的教育費、充當老年退休金…，還可以減少健保補充保費，看起來優點頗多，也廣受到台灣投資人的喜好。所以今天來介紹一檔月月配的新兵：中信成長高股息（00934），但是它還沒有上市喔，擬定於 10 月 16 日至 10 月 18 日盛大開募，募集期間每張申購 1.5 萬元起，小資族亦能輕鬆入手。

00934強調「鎖股利、攻成長」，符合前面提到的同時賺到兩種錢：資本利得（價差）、股利。那麼它是如何辦到的？首先要了解 ETF 是追蹤「指數」，指數決定 ETF 買進那些成分股，以及每檔成分股佔多少 %，指數可以看成是ETF的 DNA ，會決定 ETF未來的報酬率。

時代不斷的進步，第一代的高股息 ETF，指數只是考量到成分股未來（或過去）的殖利率，也就是純粹從殖利率出發，沒有考慮到將來資本利得的空間。這種 ETF 的好處是股利穩定，但是價差的空間並不大。新一代的高股息指數，除了股利之外，更會強調成長（價差）的部分。要記住：報酬率=股利+價差，缺一不可。

那麼中信成長高股息（00934），究竟有甚麼特異功能，可以左右逢源，股利跟成長我都要？還記得ETF是追蹤指數嗎？00934是追蹤「臺灣優選成長高股息指數」，特點是將成分股分成3類：成長（賺資本利得）、品質（股息穩定性高）、股息（殖利率高）。

指數會在不同的時間做不同的配置，首先以品質為根基（30%），然後機動調整股息與成長的比重，股利跟價差我都要。

4月：指數會調整成分股，將50%的權重放在高股息的股票上面，由於4月以後就是台股的除權息旺季，目的是領到較多的股利。 9月：除權息旺季已經結束，此時調整50%成分股到高成長的股票（EPS稅後年成長、每股營收年成長），營收跟獲利成長的公司，股價有較大的成長空間，可以賺取資本利得。

可以看出00934的指數特點，先將30%資產放在高品質的成分股，尋求一個穩定；然後將大部份的資產在「股息」與「成長」中機動調整，同時獲取股利與價差。「品質」、「股息」與「成長」，這個指數策略就是00934的精隨，過去的績效表現勝過台灣加權指數，更勝過高股息指數。

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