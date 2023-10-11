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0056配息1.2元該買進嗎？ 專家幫你算出便宜、合理、昂貴股價是多少

聯合新聞網／ 安娜媽咪的育兒理財路
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

Hi 我是安娜媽咪，上週0056公布本季(第四季)將在11/14發放配息，而本次的配息金額為每股1.2元，投資人若想要領到這次配息，10/18則為最後買進日，那應該要買進嗎？

高股息老大哥0056在今年5/26公布，將年配息改為季配息，也在上一季(第三季)，配出每股1元，讓很多投資人紛紛加入0056的投資行列，不過，其實去年2022年，0056也配出每股2.1元，而今年則配出2.2元，整體來說，與去年的表現差不多。

0056改季配息，其殖利率應該這樣算！

0056是在今年5/26宣布改成季配息的，而今年總共配出兩次股利，因此其「季配息」應為2023第三季的配息1元加上2023第四季配息1.2元後，再除以4，算出的季配息為0.55，而結至10/6，0056的收盤價為35.79，因此其季殖利率為0.55/35.97=~1.54%，其年化殖利率約為6.15%。以目前來看，0056的年化殖利率有6%以上，算是表現不錯！

那0056的合理價是多少呢？

若單純以年化殖利率來看，假設投資人期許的年化殖利率為6-7%，則0056的合理價會落在31.4~36.7這個區間，因此以10/6，0056的收盤價35.79來看，目前0056的股價還在合理價格的範圍內。

0056的成分股也是投資人需要關注的！

目前0056前五大成分股為廣達5.3%、緯創3.69%、聯發科3.35%、英業達3.29%、光寶科3.09%、，其中廣達、緯創、英業達及光寶科為AI概念股，而今年AI概念股表現很好，漲了不少，明年AI相關概念股的表現是否會有震盪，還有待投資人觀察，而0056也將在12月調整成分股，到時候，投資人可以在專注其成分股的組成，畢竟，成分股跟0056的股價表現是息息相關的。

最後，想跟大家分享，與其在思考要不要參與這次0056配息，對於小資族而言，還是建議選定自己認可的標的，有紀律的定期定額，再將每次的配息投入，穩定讓自己的資產增加，在時間複利的效果下，相信會有不錯的成果！

以上跟大家分享，歡迎理性討論！

投資有賺有賠，風險自負！

◎本文授權已獲 安娜媽咪的育兒理財路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 ETF 季配息 殖利率

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