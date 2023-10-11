00929績效打贏00878、0056該改存？ 她曝爆紅三原因：穩定月配和驚人報酬

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，復華台灣科技優息（00929）上市才4個月，規模突破800億元，受益人數逼近40萬大關，這在台股ETF歷史上是空前紀錄，0050、0056、00878都沒這麼狂的速度，那麼是什麼原因讓台灣人瘋狂搶買00929？每月加薪1萬或以上真的這麼簡單？

以下為影音內容：

最近00929風狂洗版，財經節目、新聞報導、網路討論區幾乎天天都有新鮮事，資訊多到追不完，如果要問現在台灣ETF誰最紅，那肯定是00929。

00929買氣、人氣大爆表，投資個100、300、500萬就能每個月爽爽領好幾萬元的故事不時上演，肯定讓人十分心動；00929是台灣人最愛的高股息型，也是台股第一檔月配型ETF，而且連續4個月穩定配息0.11元，手上一籃子電子股更有著滿好的漲勢。

00929今年6月9號掛牌，募集時就獲得破50億元嶄露頭角，儘管這數字比前面00878、00900遜色一節，不過00929用實力大聲說話，上次才短短4個月，規模就膨脹了15倍，受益人數更爆增22倍。這數度在台股ETF歷史上是空前的快。

說台灣投資人搶著買00929一點也不算誇張，照著步調走，只要再過幾個月，就可以看到00929挑戰目前的ETF三王，也就是00878、0056和0050，甚至可以成為新一代的國民ETF。

00929紅到爆的三個原因

1.穩定的月月配

台灣投資人熱衷領股利，高股息、高殖利率長期是熱門關鍵字，從季配息ETF問世以來，1年發4次現今成為主流，緊接著組合三檔季配息ETF完成月月領計畫開始流行。然後00929來了，1檔就可以實現1-12月都有錢入帳。

光是「月配息」這樣的機制本身就有話題性，看之前季配息的風潮就知道，在00878採用之後，新的高股息ETF幾乎全都跟上，當然也還有收益平準金；00929厲害的是不滿足單一大話題，6月上市7月就閃電宣布配息0.11元，效率超驚人，再一次攻佔新聞版面，而後續的8月和9月都能穩定發出0.11元，填息又毫無壓力。

就算用目前最高的股價估算，年化殖利率也會在7％以上，月配也等於每個月都是媒體的焦點，這平滑的配息政略，大概讓場內跟場外的存股和高股息族都覺得安心的很有感。

2.驚人的報酬率

「配息率不等於報酬率」、「高股息不等於高報酬」相信如今的投資人是越來越精明，肯定了解這道理，畢竟沒有一定的報酬成長，想追求高殖利率終究只是空中樓閣。

00929月月配、穩定配、高殖利率的特色光環很耀眼，最受投資人關心，事實上這檔高股息也很會漲，記得前幾個月投資人都在瘋AI，好多高股息ETF因為持有一籃子AI股漲上天，績效海放大盤和0050、006208這些市執型ETF，還被戲稱根本是飆股，0056正是其中的佼佼者，2023年的報酬率保持40％以上；但如果把00929加進來，會發現0056、00878都沒有這麼猛。

這時應該會有人這樣想，可惜00929年中才上市，不能跟其他幾位高手從2023年初開始比較，有點可惜。

沒關係，雖然00929是6月上市，不過可以觀察其追蹤的指數「特選臺灣科技優息指數」，發佈日是2022年12月，這才再把「加權指數」、「臺灣高股息指數」加進來，就能看到2023年誰最強了，指數近60％的含息漲幅說明了，比起高股息、高殖利率這些標籤，00929是真的很飆，如果早些日子出生，搞不好能看到跟00733爭今年的ETF報酬率王。

3.每月加薪到財富自由

再來就是心裡層面，隨便Google應該都能看到類似個新聞、文章跟影片。因為有上述穩定的月配息還有第二點不錯的報酬率，讓投資人開始熱衷計算「買幾張能打造月月不間斷的現金流」。

對廣大的上班族來說，每個月都有錢能領是立即能得到的回饋，當資金持續投入，「加薪」金額持續成長1萬、2萬、3萬當5萬、6萬、7萬，大概有著踏實感，會覺得堅持下去，總有一天能成功，等到月領10萬元時就可以快樂退休了。

結論

想盡早實現月領5萬甚至10萬元，那領到的股利一定要再投入，月月配代表1年要投入12次，有沒有複利影響很巨大，可以注意絕大多數美好的式算都是含息的；且也要留意風險波動，若說0056是一檔很科技的ETF，那00929就是科技本人了，持有的40檔成分股100％是電子類股，沒有金融也無傳產。

今年很會漲大家都開心，但當股災來臨下跌時呢？或許空頭見真章。

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