0056月領一萬股息需多少張數？ 他計算：成本免200萬可達成

0056月領1萬存幾張？

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2023年5月6日，元大投信公告，0056正式改為季配息，並加入收益平準金制度。

合計今年度7月、10月，各配發現金股利1.00元、1.20元，總配發現金股利2.20元，計算出0056今年度配息率約6.15%(2023年10月6日收盤價格35.79元計算)。

想要平均月領1萬元現金股利，總共需要持有幾張？

10000/(2200/12)=54.546張

總共需要多少成本？

54.546*35.79*1000=195萬2202元

小提醒：以上計算採用0056配息公告資訊預估，並不保證未來收益分配配息金額；粉專內容無提供任何投資買賣建議，投資有風險，買賣前請自行判斷。

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