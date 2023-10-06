快訊

明揚大火釀死傷…遭批「外行領導內行」 屏縣消防局長許美雪請辭獲准

亞運輕艇／第16金出爐！張筑涵激流標桿連3屆奪牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

買高股息ETF領息又打敗大盤…且遲早成本歸零？本業穩定現金流才是重點

聯合新聞網／ 畢德歐夫
台股示意圖。本報系資料庫
台股示意圖。本報系資料庫

誠如過去常談到的，短線上的漲跌只要把時間軸拉長來看，其實就是平平的一條線，投資指數ETF短期內當然有可能產生虧損，但長期來說，因為經濟持續發展是必然，加上貨幣不斷的增加，只要央行沒強硬的往上繼續升息，那大盤指數勢必就隨著時間慢慢墊高往上。當然，個股就不一定了，這涉及到比較多的非系統風險，像是營運風險、財務風險、人為弊端等等。

近期也看了不少影片，標題都蠻聳動，大概就是當你存了多少張的高股息ETF之後，每月就能月月領10萬，或者年領百萬等等。因為非常多人都是理財小白，並不瞭解這類主題式ETF的風險，單純認為一直領到息就是好事，那這一年來AI的概念股恰好又在其中，於是超越指數型ETF相當多的報酬，當然讓人心癢癢，認為「買高配息ETF可以領息又可以打敗大盤，何樂而不為？」

配息源自於原本的股價，而且不能擔保會填息，更重要的是當景氣衰退走下坡時，企業的配息將會大幅減少，那這些股票的配息自然要減少，股價當然也會下修。有些人會認為：「反正一直領息，成本遲早變0。」

也許不少投資人忘記了，很多公司從高峰走下坡，慢慢走向低谷時，那配息是配不太出來的，也許以前每股發3元，後來改為配0.3元，這也算是有配，但跟股價的損失相比，那0.3元幾乎是無關痛癢了。甚至還有不少公司只能配發0.1元，或不發股息，這都是常見的，以前早年都經歷過了，至今還歷歷在目，當時還不到20歲，也想過領息就可以爽過生活，後來的虧損讓人詫異，原來跟想像的不大一樣，不過好在年輕時能投入的錢也不多，損失也就算了。也因此學到一課，投資股票終究要的是「企業的持續成長」。

那說個比較公道的，配息型ETF總也有好處，有的，至少讓許多原本胡亂玩股票的菜籃族媽媽、窮忙族爸爸、喜歡短線殺來殺去的阿嬤改變了，他們把這些配息型的主題ETF當作是蒐集全聯購物滿額贈送的小貼紙，不斷的買，也戒掉了原本亂玩股票的老毛病，這點還是不錯的，因為配息ETF至少還是一籃子股票，而非單一個股，仍然具有分散風險的作用在。這是網路兩派人馬爭論不休時，沒有為彼此去設想到的，因此會爭得臉紅脖子粗，但其實怎麼樣都是賺錢的，就是賺多賺少而已，前提是股市要繼續多頭。

當讀者們看到各種名人宣稱年領百萬股息或200萬股息時，請冷靜思考，我們缺的可能不是那百萬股息，而是「如何擁有那2千萬以上的本金」

是的，台灣之所以成為詐騙王國，正因為大家不仔細冷靜去辨認與思考，其實大家都懂怎麼領百萬股息，根本也不需要加入什麼存股名單、存股社團等等，大家需要的是「2千萬或3千萬本金」。因為用5%殖利率去計算，年領百萬股息，差不多就是2000多萬的本金。甚至現在去買個10年期美債，都有4.2%的殖利率，這去銀行、券商問一下就有了。美國政府年年給息，你只要好好生活，每年就是領這麼多息，問題不就是差了本金嗎？

每個人都很認真在工作，有時候就是機運還沒到，躺平打混摸魚的那個先不談，如果持續有在精進自己，增加自己人脈圈，跨階去嘗試著理解富人想法的人，5年或10年時間過去，假以時日絕對會有明顯的進步。因為我們潛力是無窮的，尤其年輕人不可畫地自限，才20多歲就想著靠領股息趕緊退休，不誇張，遇過很多年輕讀者是這樣說的，當下只覺得詫異，幾秒後又覺得些許同情，因為眼前的這個年輕軀殼缺少了衝勁，沒有孕育著希望，不相信自己的才能足以遠超過這微薄的股息。別忘了，年輕時的主動收入要拉高，才能造出後面豐厚的被動收入。本末倒置的結果只會讓財務自由越來越遠，這些話一定要謹記在心中。

◎本文內容已獲 畢德歐夫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

ETF 股息 理財 大盤 殖利率

延伸閱讀

買彩券中逾500萬怎麼領？告訴你幸福煩惱的五大重點

0056平均月存15K十年…一年至少領息18萬！ 專家：之後每月能用1.5萬股息創造複利

中信金（2891）大到不能倒又長期獲利穩定！ 專家：掌握此「秘訣」便宜存股

買00929每月領息還是壓三檔季配組合？ 專家選它曝4原因：大人全都要！

相關新聞

買高股息ETF領息又打敗大盤…且遲早成本歸零？本業穩定現金流才是重點

「買高配息ETF可以領息又可以打敗大盤，何樂而不為？」

20年美債ETF今年已跌掉約15％…趁恐慌買進鎖住高殖利率？ 專家給五點建議

周遭愈來愈多人想趁這一波債券恐慌熊市，加大買進債券力道，鎖住高殖利率。

月月領股息要一檔就好還是用三檔？ 她提供簡單方法判斷：願意花時間與否

有人討論想用ETF創造每月現金流，但不知道用一檔還是用三檔好？

買00929每月領息還是壓三檔季配組合？ 專家選它曝4原因：大人全都要！

「小孩才做選擇，大人都要」，對於眾多高股息ETF有選擇困難的朋友...

0056平均月存15K十年…一年至少領息18萬！ 專家：之後每月能用1.5萬股息創造複利

假設10年平均每個月投入15000元在0056，現在資產應該已經超過300萬了，等於0056的6％殖利率...

越股基本面無虞 短線回檔無礙長多

富邦越南（00885）ETF追蹤指數富時越南30指數9月進行成分股季度調整，此次調整在9／18開盤生效。9月季調新增1檔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。