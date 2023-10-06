買高股息ETF領息又打敗大盤…且遲早成本歸零？本業穩定現金流才是重點

誠如過去常談到的，短線上的漲跌只要把時間軸拉長來看，其實就是平平的一條線，投資指數ETF短期內當然有可能產生虧損，但長期來說，因為經濟持續發展是必然，加上貨幣不斷的增加，只要央行沒強硬的往上繼續升息，那大盤指數勢必就隨著時間慢慢墊高往上。當然，個股就不一定了，這涉及到比較多的非系統風險，像是營運風險、財務風險、人為弊端等等。

近期也看了不少影片，標題都蠻聳動，大概就是當你存了多少張的高股息ETF之後，每月就能月月領10萬，或者年領百萬等等。因為非常多人都是理財小白，並不瞭解這類主題式ETF的風險，單純認為一直領到息就是好事，那這一年來AI的概念股恰好又在其中，於是超越指數型ETF相當多的報酬，當然讓人心癢癢，認為「買高配息ETF可以領息又可以打敗大盤，何樂而不為？」

配息源自於原本的股價，而且不能擔保會填息，更重要的是當景氣衰退走下坡時，企業的配息將會大幅減少，那這些股票的配息自然要減少，股價當然也會下修。有些人會認為：「反正一直領息，成本遲早變0。」

也許不少投資人忘記了，很多公司從高峰走下坡，慢慢走向低谷時，那配息是配不太出來的，也許以前每股發3元，後來改為配0.3元，這也算是有配，但跟股價的損失相比，那0.3元幾乎是無關痛癢了。甚至還有不少公司只能配發0.1元，或不發股息，這都是常見的，以前早年都經歷過了，至今還歷歷在目，當時還不到20歲，也想過領息就可以爽過生活，後來的虧損讓人詫異，原來跟想像的不大一樣，不過好在年輕時能投入的錢也不多，損失也就算了。也因此學到一課，投資股票終究要的是「企業的持續成長」。

那說個比較公道的，配息型ETF總也有好處，有的，至少讓許多原本胡亂玩股票的菜籃族媽媽、窮忙族爸爸、喜歡短線殺來殺去的阿嬤改變了，他們把這些配息型的主題ETF當作是蒐集全聯購物滿額贈送的小貼紙，不斷的買，也戒掉了原本亂玩股票的老毛病，這點還是不錯的，因為配息ETF至少還是一籃子股票，而非單一個股，仍然具有分散風險的作用在。這是網路兩派人馬爭論不休時，沒有為彼此去設想到的，因此會爭得臉紅脖子粗，但其實怎麼樣都是賺錢的，就是賺多賺少而已，前提是股市要繼續多頭。

當讀者們看到各種名人宣稱年領百萬股息或200萬股息時，請冷靜思考，我們缺的可能不是那百萬股息，而是「如何擁有那2千萬以上的本金」。

是的，台灣之所以成為詐騙王國，正因為大家不仔細冷靜去辨認與思考，其實大家都懂怎麼領百萬股息，根本也不需要加入什麼存股名單、存股社團等等，大家需要的是「2千萬或3千萬本金」。因為用5%殖利率去計算，年領百萬股息，差不多就是2000多萬的本金。甚至現在去買個10年期美債，都有4.2%的殖利率，這去銀行、券商問一下就有了。美國政府年年給息，你只要好好生活，每年就是領這麼多息，問題不就是差了本金嗎？

每個人都很認真在工作，有時候就是機運還沒到，躺平打混摸魚的那個先不談，如果持續有在精進自己，增加自己人脈圈，跨階去嘗試著理解富人想法的人，5年或10年時間過去，假以時日絕對會有明顯的進步。因為我們潛力是無窮的，尤其年輕人不可畫地自限，才20多歲就想著靠領股息趕緊退休，不誇張，遇過很多年輕讀者是這樣說的，當下只覺得詫異，幾秒後又覺得些許同情，因為眼前的這個年輕軀殼缺少了衝勁，沒有孕育著希望，不相信自己的才能足以遠超過這微薄的股息。別忘了，年輕時的主動收入要拉高，才能造出後面豐厚的被動收入。本末倒置的結果只會讓財務自由越來越遠，這些話一定要謹記在心中。

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