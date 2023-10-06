月月領股息要一檔就好還是用三檔？ 她提供簡單方法判斷：願意花時間與否
用一檔組月配還是用三檔
看到有人討論想用ETF創造每月現金流，但不知道用一檔還是用三檔好？
雪倫提供以下簡單的方法做判斷：你願意花時間研究要選哪三檔？看每次配發的息是否讓你滿意嗎？
如果你不想選，也沒時間研究，最簡單的方法：選一檔就好啦！
你可能會問：「可是選一檔，是重壓耶！」
是沒錯啊！
重壓個股也是重壓，選ETF至少不是重壓一檔。
所以要慎選，選這檔ETF的投資策略、成分股、配息穩定度等。
選好後，就定期定額、逢低加碼買就好了。如果你勤勞一點，可以選三檔ETF，當做另類分散風險，獲利有機會比單一檔ETF高，至於選哪三檔？很多資料都有。
如果你還是選不出來，可以參考我先前影片分享選ETF的方法，不見得能賺大錢，就是純分享。
大家可以互相交流你選ETF的方法是什麼喔！
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