買00929每月領息還是壓三檔季配組合？ 專家選它曝4原因：大人全都要！

存股小教室：單壓一檔月配不如壓三檔季配

關於存股領息，小車是喜歡先單壓一檔，等累積股利有感後（至少5000元）再來考慮存下一檔標的。不過相較於年配，季配息對新手來說確實比較容易取得成就感，現在甚至還出了月配的ETF。

個人是覺得不需要每月領息取得信心增強，但若執意要月月領息的朋友，小車認為買三檔季配組成月月配勝過於買一檔月配。

一、標的分散

每一檔ETF都有自己的選股邏輯，其設計立意相信都是為賺錢而來，然而理想很美好，現實如何有待時間來證明。目前除了0050、0056這兩檔老字號的ETF走過幾次熊、牛市外，其他近年新興的ETF都尚須觀察。

將標的分散至三檔ETF不僅能挑選三種心儀的選股邏輯來觀察與實驗，ETF間彼此的優缺點也能互補，如0056預測未來殖利率與00878統計過去三年殖利率便能讓我們通通都賺到。假如不幸挑到選股邏輯有問題的ETF，套牢部分也會比單壓一檔ETF少。

二、產業分散

以月配ETF復華台灣科技優息（00929）為例，雖然目前開出來的月配很不錯，但是這一檔全為科技類股，一榮俱榮，一損俱損，等於是將所有資金都壓到單一產業。一旦該產業獲利衰退，會導致全年領息皆淒慘。

相對的，將資金分散買三檔ETF，如小車持有的0056、00878（第三檔請自己挑），其產業分散至電子、金融、傳產，即便單一產業獲利不佳也還有其他產業可彌補，配息不至於會大幅縮水，有助於降低領息波動。

三、開獎樂趣多一些

由於現在市面上的高股息ETF大都設有平準金機制，同一檔ETF配息會趨向於每期平均分配，配息開獎的樂趣就少了一些。持有不同檔ETF會因其各自表現良好的時期不同，配息開獎便可以「輪流」有驚喜，如：00878的Q3配0.35元、0056的Q4配1.2元，兩檔都持有的朋友就能享受這連番的驚喜。

四、適合有選擇困難症者

「小孩才做選擇，大人都要」，對於眾多高股息ETF有選擇困難的朋友，決定買三檔季配ETF一定比買一檔月配ETF容易，因為有更多的選擇空間。當然也可以季配、月配ETF都買，不過這樣可以投入一檔的資金勢必又被瓜分得更少，股利金額也就變得越來越雞肋，難以建立成就感。

以上小小見點，分享給大家！

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