快訊

嗨玩環球影城！ 雞排妹砸「8萬VIP」套票 開箱超狂3服務：體驗資本主義

華航線上旅展6日開跑 全航線未稅優惠4,930元起

毆打高嘉瑜…林秉樞今天報到發監 檢方一動作「將不只關17天」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

買00929每月領息還是壓三檔季配組合？ 專家選它曝4原因：大人全都要！

聯合新聞網／ 小車 x 存股實驗
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

存股小教室：單壓一檔月配不如壓三檔季配

關於存股領息，小車是喜歡先單壓一檔，等累積股利有感後（至少5000元）再來考慮存下一檔標的。不過相較於年配，季配息對新手來說確實比較容易取得成就感，現在甚至還出了月配的ETF。

個人是覺得不需要每月領息取得信心增強，但若執意要月月領息的朋友，小車認為買三檔季配組成月月配勝過於買一檔月配。

一、標的分散

每一檔ETF都有自己的選股邏輯，其設計立意相信都是為賺錢而來，然而理想很美好，現實如何有待時間來證明。目前除了0050、0056這兩檔老字號的ETF走過幾次熊、牛市外，其他近年新興的ETF都尚須觀察。

將標的分散至三檔ETF不僅能挑選三種心儀的選股邏輯來觀察與實驗，ETF間彼此的優缺點也能互補，如0056預測未來殖利率與00878統計過去三年殖利率便能讓我們通通都賺到。假如不幸挑到選股邏輯有問題的ETF，套牢部分也會比單壓一檔ETF少。

二、產業分散

以月配ETF復華台灣科技優息（00929）為例，雖然目前開出來的月配很不錯，但是這一檔全為科技類股，一榮俱榮，一損俱損，等於是將所有資金都壓到單一產業。一旦該產業獲利衰退，會導致全年領息皆淒慘。

相對的，將資金分散買三檔ETF，如小車持有的0056、00878（第三檔請自己挑），其產業分散至電子、金融、傳產，即便單一產業獲利不佳也還有其他產業可彌補，配息不至於會大幅縮水，有助於降低領息波動。

三、開獎樂趣多一些

由於現在市面上的高股息ETF大都設有平準金機制，同一檔ETF配息會趨向於每期平均分配，配息開獎的樂趣就少了一些。持有不同檔ETF會因其各自表現良好的時期不同，配息開獎便可以「輪流」有驚喜，如：00878的Q3配0.35元、0056的Q4配1.2元，兩檔都持有的朋友就能享受這連番的驚喜。

四、適合有選擇困難症者

「小孩才做選擇，大人都要」，對於眾多高股息ETF有選擇困難的朋友，決定買三檔季配ETF一定比買一檔月配ETF容易，因為有更多的選擇空間。當然也可以季配、月配ETF都買，不過這樣可以投入一檔的資金勢必又被瓜分得更少，股利金額也就變得越來越雞肋，難以建立成就感。

以上小小見點，分享給大家！

◎本文內容已獲 小車 x 存股實驗 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 月配息 0056元大高股息 00878國泰永續高股息 季配息 0050元大台灣50

延伸閱讀

00929除每月領息外還能怎麼賺？他分享：偷吃投信豆腐之術

中信金（2891）大到不能倒又長期獲利穩定！ 專家：掌握此「秘訣」便宜存股

0056平均月存15K十年…一年至少領息18萬！ 專家：之後每月能用1.5萬股息創造複利

乘客送「最好吃便當」任何調味料都無法賦予！計程車司機：不計較得到更多

相關新聞

買00929每月領息還是壓三檔季配組合？ 專家選它曝4原因：大人全都要！

「小孩才做選擇，大人都要」，對於眾多高股息ETF有選擇困難的朋友...

0056平均月存15K十年…一年至少領息18萬！ 專家：之後每月能用1.5萬股息創造複利

假設10年平均每個月投入15000元在0056，現在資產應該已經超過300萬了，等於0056的6％殖利率...

安心退休用錢不用愁 專家：想固定領息，選長天期美債ETF還能「保本」

最近，投資圈裡談論最多的，除了高股息ETF之外，就屬債券市場裡的各類金融商品了。特別是由於美國聯準會（Fed）將維持更長時間的高利率，刺激10年期美國公債殖利率連番大漲…

台新臺灣永續高息中小型ETF採月配息機制 10月16日開募

台新投信總經理葉柱均表示，在過去5年，台灣ETF市場飛速成長，今年上半年台灣ETF市場的整體規模攀升至3.06兆，成長幅...

0056明年第一次季配息才能看「真水準」！ 專家：不太可能打腫臉充胖子

因為0056上市以來年配最高也就只有2.2元，其他年度配息介於1.4～2.2元之間，不太可能因年配改季配...

存股0056但感覺近期波動大…要跌了嗎？ 他無私分享：DIY安神平心符

0056第四季配1.2，全年配2.2元資訊給朋友後，群組內有位同為存股一族的朋友私訊我，問說最近波動很大，而且感覺要跌了，有點焦慮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。