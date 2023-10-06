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0056平均月存15K十年…一年至少領息18萬！ 專家：之後每月能用1.5萬股息創造複利

聯合新聞網／ 艾蜜莉
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

3號發0056的貼文，迴響很不錯，其中一位大大私訊跟我分享好消息，正能量的故事當然也要跟大家分享一下！

這位大大現在年近30歲，從大學時期就開始定期定額0056，剛開始是每個月投入3000元，隨著工作收入提高，加上還有兼職接案，幾年下來每年都提升投入的金額，到現在已經可以一個月投入15000-20000元了！(接案多一點的時候也會超過2萬)

以不到30歲來說，能投入這樣的金額真的非常厲害，而且我偷偷算了一下，假設10年平均每個月投入15000元在0056，現在資產應該已經超過300萬了，等於0056的6％殖利率，可以讓他每年至少領18萬元以上的股息，這樣等於每個月可以再多投入1.5萬，用股息繼續投入來錢滾錢

最讓我覺得佩服的地方是，有很多人剛接觸投資，尤其是學生時期或是剛出社會這階段，很容易會想以翻倍的方式來投資，像是當沖或是買衍生性金融商品…等，但他卻是一開始就定期定額0056，也不會覺得那3000元只是小數目就不去做，就這樣一步步穩定投入，累積成今天的現金流。

這位大大還說等明年學貸還完，就可以每個月再多投入4000-5000元了，而他認為0056的持股數已經夠多，可能也會跟我一樣考慮投入00878或是00713，可見他對高股息ETF的意志非常堅定；這應該也是享受到股息複利後產生的動力吧！

照他現在的步調繼續下去，再過幾年，高股息的部位突破700萬時，一年能領到的股息超過36萬，平均每個月領到3萬元，就算是達成個人的財富自由了喔！

最近也有遇到很多20-30歲的大大，在投資這條路走得不順利，我鼓勵他們，年紀還輕，有的是時間優勢，能在虧損不大的階段重新開始是好的，只要調整好方向再試一次就好，如果有大大也有一樣的迷惘，

今天的文章希望能夠鼓勵到您，加油加油！

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載

0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 ETF 殖利率 季配息 定期定額

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