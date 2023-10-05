存股0056但感覺近期波動大…要跌了嗎？ 他無私分享：DIY安神平心符
前兩天，分享了0056第四季配1.2，全年配2.2元資訊給朋友後，群組內有位同為存股一族的朋友私訊我，問說最近波動很大，而且感覺要跌了，有點焦慮，問我怎麼辦比較好。我仍是回答了那句話：「你怎麼進場的，就怎麼出場，照表操課就好。」。朋友回覆說方法與策略他都知道，也都訂了，但他就是放不下心，問我有沒有什麼調適的方法。
喔？不是策略上的問題，是心理上的問題。那麼心理上的問題，就用心理上的方式解決好了。
我跟他分享了一個，我每年確認了手上各個標的確定配股配息後，我會做的一件事。這件事在完成後，放在隨手可查閱的地方。只要心中出現了面對轉空甚至大跌的盤勢所帶來的恐懼時，把這個拿出來看一下，我就可以平心靜氣，理智的看待盤勢，以做出最適合的決定，而不會受情緒左右。
這個東西，我姑且稱它為「存股族安神平心符」。
先講在前面。首先，這個是我個人在用的方法，而且是偏向心理安慰使用，非精準的數學計算（就當個迷信但有效的平安符就好）。另一個是這個方法只限於用在像投資大型指數型ETF或是官股銀行之類的投資標的，這些相對比較穩一些且不容易下市的標的，比較適合這個方法，一般的股票可能比較不適合。
那麼，這個東西要怎麼做呢？步驟如下：
1、先打開你的APP或看盤軟體，找出自己的庫存，把自己的成本找出來。
2、把你的成本寫下來，接下來，把從建立這個存股部位迄今，它所有的配息一年一年寫在下面。不用寫配股，因為配股已經呈現在你的成本中。
3、寫下各年度的配息後，把「成本-所有配息」後的數字，在最後寫下「扣除配息後成本」，將數字填在後方。
4、接下來，用「扣除配息後成本 / 市價」，算出比率
5、最後，用大盤乘以比率，得出「成本的大盤位階」
我們舉個例子：
假設在2018年配息前，以28元建立0056的部位，那麼在今年配發完股利後，所做出來的資料，大概會是這樣：
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0056 成本 28
2018配息 1.45
2019配息 1.8
2020配息 1.6
2021配息 1.8
2022配息 2.1
2023配息 2.2
扣除配息後成本 17.05
市價 35.72
成本/市價 47.73%
大盤 16500
約大盤位階 7876
--------
將這些做出來後，就可以知道：
1、這幾年自己已經領了多少股息：在範例中，我知道我6年一共已領了10.95元的股利。
2、知道在用存本取息的存股心態，在心理上降成本已降到多少：在範例中，我知道我現在心理上的成本已降到17.05元。
3、大盤可能要跌到多少，才會跌到那除息後成本的位置：在範例中，我知道大盤大概要跌破8000，才差不多會跌到我心理上的成本位置。
當我有了這些資訊，在盤勢從35元開始「感覺」轉空（還不是真的轉空）時，我不會怕，因為現在市價35元左右，離我的成本17.05元還很遠。如果大跌了，我也不會擔心，反正要跌到我的成本17.05元，大盤至少要跌到8000點左右，還很遠。如果大盤真的跌到了8000元左右，回頭看我已經領了這麼多股利，而且這些相對穩定不容易下市的標的，再往下跌也還會給我股利，我怕什麼，這個時候要趕快再找錢投入建立更多部位才是阿！
而且，隨著時間的增加，扣除配息後的成本也會隨之降低，那個心中的成本也會越來越低，直到零成本。當達到零成本的目標，也就是你投入的資金已全部拿回來，但會幫你帶來現金流的資產還在時，其心理上的負擔與壓力帶來的焦慮，就不會那麼大，你也更可以淡然處之了…不過，這真的需要時間累積，而極長期的投資，就真的只是如此而已。
這張一年只需做一次的功課，看是寫下來也好，印出來也好，截圖放手機上也好，只要能夠隨手查閱，都好。在每日瞬息萬變的股市中，當心情緊張或是對盤勢有點焦慮時，把它拿出來看一下，我相信，這張自己寫給自己的「存股族安神平心符」，絕對能夠讓你在股市轉空甚至大跌時，可以把心穩下來，吃的下飯，睡的著覺，笑的出來，好好的過日子。
至少，我是真的這樣在做的。
小小心得，希望能夠幫到那位朋友，也希望能夠幫到，近期所有為了手上存股部位而焦慮的朋友們囉！
備註：
1、如果存股的標的有一張以上，也可以每張都做出來，一目了然。
2、我個人因為字醜，所以是用Google表單做為畫符工具（？），方便紀錄，也可以隨時查閱。
3、後面再投入與前面的大部位要不要分開算，見人見智，我是直接用看盤APP上面自動幫我計算的成本去做列計，雖有數學上的誤差，但我這個做法是以心理層面為主，數學的部分我就略過了。
◎本文內容已獲 退休老杯杯的投資隨記 授權，未經同意禁止取用轉載；原文出處於此。
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