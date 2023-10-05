00929除每月領息外還能怎麼賺？他分享：偷吃投信豆腐之術
高股息、季配息、月配息，此外還能怎麼賺錢？分享一個策略，之後大家也可以試看看...
月月配息，打造被動收入
這詞在台灣很盛行，大家喜歡穩定配息的高股息，如果出日日配息，大概會被買爆吧，廣告或業配的標題就可以寫「日日配息，用股息支付你的每日開銷」
配息 = 左手換右手 = 你總資產是沒變的
可能會變少，因為有些人會被扣二代健保或所得稅。
但，如果你早就知道這些規則，買進高股息有你自己的考量跟規劃，也可以，舒服就好，能賺錢都是好方法！
偷吃投信豆腐之術
1.如果某一檔基金很多人在買，基金的成分股相對就會被一直買進，舉例來說00929成分股中新普佔了蠻多比重，這時候基金就會持續買進新普，你就會看到投信一直買買買
2.再搭配投信季底作帳行情，就可能順勢跟著投信大哥一起衝浪，把股價推高高。
（要先注意有沒有作帳行情，有觀察到跡象再加入投信大哥的行列）
祝大家投資順利啦！
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