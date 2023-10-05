債券殺紅了眼…殖利率逼近6％！ 專家「良機入市」：00751B我越跌越加碼

債券真是殺紅了眼？

但，人棄我取！

4號00751B收在31.44元，近四季合計配債息1.80元，換算殖利率為5.73%！

有沒有搞錯，5.73%！

沒錯，正是如此，即使再繼續下跌，殖利率只會更高，有沒有可能超過6%，不無可能！

有人說那不就是賺了股息賠了價差？

如果您用短線思維，的確是如此，但是，如果我們用3年、5年以上的思維來看，還會是如此嗎？沒有要賣，何來賠掉價差？就算要賣，也是降息後，殖利率降到比定存高不了多少時，再來考慮賣，而那時，債券價格已經不知漲了多少了！

看來還會再跌那晚一點買更好 不用現在就進場？

是嗎？我們千萬不要以為自己有能力判斷最高最低點，如果這麼容易，那人人都是股神了，連大家敬仰的巴菲特都無法做到，你又怎麼認為自己就做得到呢？對一個標的認真做過功課，覺得差不多到自己滿意的價位就可安心進場，再跌也不會怕了，因為已經物超所值了，不是嗎？若不敢一大筆買入，那就分批買，定期買，不也是可以嗎？我從不會想買在最低點，因為那是可遇不可求的，我只知道，當我覺得值得，我就願意買進！

這支ETF我從44元買到現在31.5元，越跌越加碼，均價已經在34元左右了，加上已領的息，我完全沒虧本啊！

而且，債券價格是有天花板和地板的，而股票並沒有，這是資產性質的不同，債券的週期性比股票容易掌握，而現在的時機，就是當大家都不要債券而狂賣時，那就是危機入市的機會！錯，拉長時間尺度來看，這根本不是危機，而是轉機，甚至是良機！

所以繼前兩天各買一張，今天再加碼三張，有人敢丟，我就敢接！因為這5.73%的殖利率，很值得啊！退可守，收息，進可攻，低價買進，未來資本利得可期，即使足夠的資本利得不會這麼早到來，但能領到的息也很夠力了！

以上為個人觀感，無推薦之意，大家還是要自行判斷喔。

祝大家都穩穩賺錢。

◎本文內容已獲 茉園存股隨筆 授權，原文出處於此；未經同意禁止轉載。