0056今年漲超過10元…行情和配息可維持？ 專家：2.2元配能到未來兩年都還有找！

0056改成季配息後，第二次配息數字也出爐了，這次預計配發1.2塊，換算下來單季配息率3.36%。我已經看到有新聞很貼心地把它乘以4，年化配息率變成13%。

溫馨提醒，今年已經要過完了，不用再這樣算年化配息率了，我們可以直接算出全年股息殖利率。

客觀來說，如果加上前一次的1塊，0056今年一共配發2.2塊，以目前股價換算，股息殖利率差不多就是6.2%。這個數字在高息ETF的表現中，算是中規中矩的表現。

畢竟這檔ETF光是今年以來，漲幅就超過4成，股價一口氣上漲超過10塊，這個幅度幾乎是過去5年的配息加總，可說是抱1年抵5年。

現在投資人最關心的，是0056明年還能不能再複製類似今年的衝天炮行情？以及能不能維持配息能力？

先說結論，我認為要一年內再漲3、4成機會不大！但配息能力應該還是高股息ETF的前段班。

0056今年能有如此勁爆表現，主要歸功成分股中有多檔AI概念股的加持，而這些股票剛剛好符合「未來一年預期高殖利率」的股票。但0056終究是一檔高股息ETF，當這些大漲後的成分股預期配息率無法跟上，0056就有可能調整這些成分股，換上其它更便宜、預期配息率更高的股票。

再來，要求一檔高息ETF年年漲4成、或年年進漲幅排行是不切實際的，除非你在玩單機版大富翁。

至於目前有一派說法，認為0056會隨著AI泡沫破裂而跌回起漲跌點，我認為也過於誇大了。

因為0056不是AI主題ETF，到了12月底調整成分股的時間，0056更有機會「高歌離席」，換成其他低基期的股票，這麼一來要跌回起漲點的機會就更低了。

至於配息能力，以0056目前公告的淨值組成來看，假設一年配2.2元，其實可以配到2年還有找，這還沒有加上未來每年會領到的成分股股息。所以這麼看來，0056在配息方面毫無疑問能保持非常穩的水平，畢竟它是上市最久的高息ETF。

拉長線來看，雖然不可能期望它年年大漲，不過回到商品本質，客觀來說，它就是一檔年年都會填息的ETF，時間夠長也夠穩定，也是目前唯一一檔鎖定「未來一年股息殖利率」的高息ETF。

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