他想買「美版中華電」1原因被勸退 網推買美債利息高更保本

投資選擇多，每個人應根據自身需求選擇不同標的。有網友打算將閒錢投資等級債00722B，預計投資兩、三年，只希望藉此收利息。其他人卻表示，這檔標的投資的項目評價都只有BBB級，不如投資兩年期美債，利息更高還能保本。

一名網友在PTT發文表示，他近日正在研究00722B，這檔ETF主要投資美國電信公司發的債，像AT&T、Verizon跟T mobile，等於是美國版的中華電信或台哥大，由於電信業是民生需求，違約機率很低，加上又是季配息，而中華電、台哥大等的股利率約4到4.5%，若投資電信債就會更高，配息多、穩定，近幾次配息都可達5%以上，規模達到450億，比390億的00713更大。

該網友表示，若是他打算將近兩、三年不會用到的閒錢拿來投資，只需要收利息、不想要有太大波動，「投資等級債應該是比高股息ETF更好的選擇吧？」

其他人則留言「那你買兩年期美債不就好，利息比中華電高還保本」、「買這種高風險的，不如直接美國短期公債」、「國外的電信公司沒你想像的這麼穩，評價大多只有BBB級，不想或不會做產業研究的話，買綜合型的債券etf風險比較小」、「專心做股票就好」、「就股跟債特性不同，之前大家買是因為等降息會有價差，但如果息收角度我覺得5%也很好了」。

還有人留言「2~3年、5%，為什麼不直接2年期公債就好？」、「債有5%以上很值得長放了，大盤指數都不一定每年漲5%」、「這3家電信公司信評都是BBB，建議買A以上公司債吧」、「高股息的波動還是比較大」、「收息來看肯定債啊，你要差價幹嘛不買0050」、「5%多以日計息商品可買」、「超過400億的規模表示很多人買啊」。