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00929、00878、00919…第四季喜迎「高成長型」ETF！ 五檔AI強勢科技個股曝光

聯合新聞網／ 股股知識庫
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股即將邁入傳統電子旺季，2023/10/02 開盤跳空大漲百點，隨後AI回神搭配台積電穩盤領軍，緯穎早早鎖上漲停、緯創盤中觸及亮紅燈，創下當日成交量第一名，廣達也不落人後成交市值達當日第二同步大漲 6 %，大盤一度漲破200點，顯見資金對AI概念的青睞程度。然而，對投資人來說，單一個股投資風險難以掌控，一個不注意就會被套牢，如今 2023 年 Q4 漲聲響起，電子類股大漲也使「高成長」、「高股息」的 ETF 異軍突起，成為投資人的最愛，涵蓋 AI 產業鏈的 ETF 更是潛力之星，老牌如 00878 與新秀 00919 今年以來皆大漲28%，00929 掛牌至今也有 13 %漲幅，今天就帶大家仔細認識站在浪頭上的隱藏 AI 概念 ETF 吧！

資料來源：Tradingview
資料來源：Tradingview

台灣最強產業：電子科技

入思考，目前電子科技類股含上市上櫃市值逾32兆新台幣，是第二名金融類股的5倍之多，這顯示出台灣身為科技島嶼的價值有多高，如今搭上AI風潮，不管是美國科技龍頭輝達、AMD，還是蘋果、微軟、谷歌皆需要與台廠供應鏈合作，在景氣即將落底展望未來的時刻，訂單將有望源源不絕湧入。

但值得投資人關注的是， AI 的長期應用是基於高速計算來進行大規模數據模型的訓練和推理，儘管短期營收未必即時增加，但隨著 AI 應用的不斷增長，對台灣供應鏈的貢獻預計將會增加。例如，據 Morgan Stanley 的預測，明年台灣廠商在更多 AI 應用的支援下，對總營收的貢獻將會增加，預估緯創的貢獻比例將從 7% 上升至 28% ，廣達將從 10% 上升至 26% ，技嘉將從 28% 上升至 39% ，華碩將從 0% 上升至 11%。

台灣作為伺服器大國，在 AI 供應 鏈中扮演關鍵角色，將不僅是資訊軟硬體，連應用的服務、廣告、遊戲等產業 也都面臨革命性改變，根據 markets and markets 統計，全球邊緣AI硬體市場將從2022年的10.56億，成長到2027年的27.16億，年複合成長率達 20.8%。

電子股ETF：00878、00919、00929 高股息高成長

其實說 AI 的運用和 AI 伺服器建置正在為台灣的供應鏈帶來更多的營收貢獻並不為過，然而在短期內需要關注實質營收開出的時間點，目前 AI 相關供應鏈的營收主要來自傳統手機、個人電腦和筆記型電腦等消費性電子產品， AI 領域的營收貢獻在第二季度仍然有限，就像台積電在第二季度的財報中提到， AI 僅佔總營收的約 6%，顯示出 AI 營收其實尚未開始真實發酵，如今台股即將邁入黃金第四季，這也將是 AI 概念股的真實照妖鏡，以下統整包含AI相關概念股的ETF以及主要持有AI概念成分股的未來展望，供投資人檢視。

資料來源：MoneyDJ(統計至2023/08/31)
資料來源：MoneyDJ(統計至2023/08/31)

注意：以上數據僅為參考統計，不保證未來獲利，且ETF成分股隨基金策略變化，投資人須謹慎應對。

5檔強勢科技個股

廣達

台灣筆記型電腦、平板電腦、伺服器、工業電腦、及雲端軟硬體整合大廠，熬過前段AI下跌風暴，近期董事長林百里也跳出來澄清，強調廣達持續有大訂單到來，這有助於增強市場對於AI中長期需求的信心，展望2023第3季底~2024第4季AI伺服器即將開始放量出貨。

緯創

緯創8月營收呈現正成長，尤其在NB市場仍屬回溫狀態，能繳出這樣的成績單確實有意思，根據市調機構數據，NB產業前景雖仍未明朗，惟 NB 產業 2H23 營運動能優於 1H23 ，尤其是需求最先下滑的電競、消費型產品買氣率先好轉，商用產品則受經濟不景氣衝擊，恢復速度慢，但放眼未來由於2023年 NB 市場大幅衰退基期較低， 市場預期 2024 年恢復正成長，同時緯創也掌握輝達、AMD等大廠AI伺服器訂單，在產品組合上，防守、攻擊皆有可用之兵。

緯穎

緯穎為緯創（3231）子公司，目前 AI Server 產品中以 ASIC 為主，而非 GPU，且受最大客戶 Meta 下修資本支出至 270~300 億美元影響，法人預估第四季客戶 AI 伺服器將會由 H100 專案挹注。

華碩

根據聯合報記者指出，儘管PC產業下半年復甦，但華碩仍看淡今年全年PC業務表現，對明年PC需求則相對樂觀。而若考慮到市場調查針對電子硬體四年一循環的觀點來看，下一波換機潮將落在2024年左右，預計PC產業在經過兩續兩年修正後，低基期效應也將帶來不錯成長，華碩預期將是高個位數增長。

聯發科

全球手機晶片大廠聯發科（2454）為例，除了在高能效旗艦晶片、生成式 AI 應用獲得重大進展外，也開始與半導體、電子紙等廠商合作，估計未來應用範圍將更廣泛。

美國高股息ETF有哪些？

高股息ETF有他的投資價值與特性存在，不是無腦存就能享受資本獲利以及穩定現金流，而要鎖定真正具有高股息成長的標的會更好，這點不管是在台股還是美股都一樣，尤其在台股高股息ETF滿天飛的狀態下，產業研究可能會更需要專業判斷力，抓對趨勢飛天獲利很可觀，反之亦然，若真要定期定額，時間拉長會有較好效果，穩定的市值型、大盤型的ETF投資標的，例如美股的「道瓊一百」、「標普五百」 ETF，時間拉長來看，報酬率很容易完勝一般高股息ETF。

資料來源：MoneyDJ(統計至2023/08/31)
資料來源：MoneyDJ(統計至2023/08/31)

原文出處：電子旺季來襲！緯創、廣達...再傳佳績

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