0056配息1.2元殖利率卻很普通？ 專家直言：沒想到這麼貴了還能超過6％

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聯合新聞網／ 艾蜜莉
台股示意圖。本報系資料照
台股示意圖。本報系資料照

這次是0056改為季配息後的第二次配息，用合計的配息2.2元去除以今（3）天0056收盤價35.6元，算下來殖利率大約6.17%左右，沒想到都已經這麼貴了還能超過6%

要是從以前就開始定期定額的大大，平均成本應該都在30元以下，報酬率就更高了！

像之前就有一位大大跟我分享，他存0056已經好幾年，去年看到價格來到24~25元附近待了一陣子，趕快把每個月定期定額的金額提高到2倍來投入，因為買到的價位都比自己平均成本還低，隨著金額加倍投入，他的平均成本自然也跟著下降，所以對他來說，這次配息的殖利率一定就不只6%了。

這樣的做法就很不錯，遇到股價來到近年低點，我也會選擇勇敢提高原本的投入金額，更快累積低成本部位。

說到配息，另外有大大也會擔心填息的問題，認為沒有填息的話，不算把獲利放到口袋，等於一邊進一邊出，如果只存1、2年就賣掉的話確實有這個風險，但對於長期定期定額、存股的人來說，就算少填息幾次影響也不會太大，因為持有時間夠長，經濟和股市是長期成長的，未來價格一定都會超過成本，不管是帳面還是股息兩邊都是賺錢的。

0056就是活生生的例子，除了上面說到的配息金額，其實0056價格也在今年7/31創下歷史新高37.25元，那對於已經存很久的人來說，他們不會去在意前幾年到底有沒有填息，因為創高就等於股價填息過去所有的除息缺口了

另外，其實0056已經連續13年都填息，上次在7月除息時也是只花了5個交易日就填息，該說0056本來的填息能力就很強嗎？

總結來說，比起在意短期有沒有填息，更重要是做好自己的存股、定期定額規劃，每個月有穩定的收入可以投入，才能持續的久，時間一長，就不會在意短期的股價波動了。

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 季配息 收益平準金

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