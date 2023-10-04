ETF配息 下月起須揭露收益占比

指數股票型證券投資信託基金（ETF）股息來源十一月起必須揭露五大項目，藉此矯正ETF股息宣告亂象。

根據證交所、櫃買中心最新決議，ETF股息必須揭露收益分配組成，共計股利、利息、資本利得、收益平準金、其他（資本利得等）等五項，讓投資人可以更充分資訊決定ETF投資標的。

ETF收益分配組成占比影響投資人投資決策，目前投信業者公告ETF配息時，只須公告股息。新制上路後，公告內容必須包含五大項目，舉例來說，某檔ETF目前公告配息○點五元，十一月一日之後，必須清楚說明○點五元的股利、利息、資本利得、收益平準金、其他等五項各占多少。「其他」一項是保留彈性，目前市場的其他項目主要是資本公積。

國人向來愛「息收」，銀行存款愛高息存款，股票存股偏好高股息殖利率股，境外基金熱賣原因也來自息收。

近十年席捲投資市場的ETF浪潮也從權值型ETF吹向高股息ETF；從ETF規模前十大名單來看，高股息ETF占六檔之多，當中兩檔規模超過千億元，由此可見股息對國內投資人的高度吸引力。

至於投資人挑選對高股息ETF的依據主要是股息多寡。

以近來市場氛圍來看，高股息ETF有兩大熱賣關鍵，一是股息報酬率不僅要高，還要百分之十起跳才能吸引投資人目光；二是「月月配」，不只是有穩定息收的優點，還能讓減少大戶繳交二代健保費的痛點。

櫃買中心表示，ETF可能因除息前大額申購而導致基金配息率被稀釋，扭曲基金配息率的真實性，影響既有受益人取得合理的基金配息，因此部分投信業者採取收益平準金機制，以緩解配息金額受基金規模成長而被稀釋的程度。

不過，目前投資人往往是在收到收益分配通知書時，才得知收益平準金及其他項目占收益分配金額的比率，為使投資人更即時獲得收益分配組成資訊，自今年十一月一日起，發行人於第二階段公告收益分配時，除揭露原有的收益分配預估總額外，另增加資本利得、收益平準金等各項目占比資訊，以利投資人進行投資決策。

先前部分投信業者為使ETF各期配息更為穩定以符合投資人需求，開始增設ETF平準金機制，概念是讓配息更公平分配的準備金，目的是為了讓每期收益分配不致因新申購投資人而稀釋，後來卻因各家公告時間、資訊內容等差異，成為業者行銷造勢策略。金管會在接獲檢舉函後決議出手整頓，要求證交所、櫃買中心、投信投顧公會研議規範。