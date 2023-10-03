00929連四次0.11元！ 專家：下回才知00922是否會同0050「一大一小」？

公布了！股票型ETF 10月配息結果 0056加2成配1.2元

大長老出手了！0056公布第2季配1.2元，單季殖利率上升到3.36%，開得比7月那次還高。但這個年化…難不成要用前二季平均1.1直接X4來算？也就是4.4/35.74=12.3%？

這與0056過去的配息記錄對照來看，恐怕是過於樂觀...

又或者假定0056明年1月和4月對折各配0.5元，那合理的4季合計便是1+1.2+0.6+0.6，也就是3.4/35.74=9.51%，但這個趴數仍然超過0056過往年配時的殖利率，而如果「只算今年」就是2.2/35.74=6.15%。

（因為剛改季配參考次數不足，只好三種都算，都提供給大家參考）

講到「穩定配息複製貼上」，00888可以說是台股ETF的開路先鋒，10月這次已經是第5度開出0.208元，目前這個記錄還沒有ETF可以超越，年化股利率穩定的維持在6%左右的水準。復華00929則已經累積到第四個0.11，但要注意00929這個月除息日排在10/24，和大家不一樣。

而首次半年配息的00922則是開出0.57元，單期3.54%，但因為是類大盤型的半年配商品，不確定是否會和0050一樣有一大一小的情況，還要再觀察明年2月的配息。另外同樣是類大盤家族的00905，這次0.17單季1.71%是季配組第2高。

10月除息日主要在10/19(四)、最後交易日在10/18(三)

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