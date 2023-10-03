快訊

「超腹黑三星座」天蠍看穿人性、雙子說謊成精、這星座溫柔情勒高手

糗！陸民曝印度製iPhone 15品質差害鏡頭入塵 專家曝：全是Made In China

蘋果、華為雙機大戰 Android重頭戲Google Pixel 8也來PK

00929連四次0.11元！ 專家：下回才知00922是否會同0050「一大一小」？

聯合新聞網／ 柴鼠兄弟
台股示意圖。本報系資料照
台股示意圖。本報系資料照

公布了！股票型ETF 10月配息結果 0056加2成配1.2元

大長老出手了！0056公布第2季配1.2元，單季殖利率上升到3.36%，開得比7月那次還高。但這個年化…難不成要用前二季平均1.1直接X4來算？也就是4.4/35.74=12.3%？

這與0056過去的配息記錄對照來看，恐怕是過於樂觀...

又或者假定0056明年1月和4月對折各配0.5元，那合理的4季合計便是1+1.2+0.6+0.6，也就是3.4/35.74=9.51%，但這個趴數仍然超過0056過往年配時的殖利率，而如果「只算今年」就是2.2/35.74=6.15%。

（因為剛改季配參考次數不足，只好三種都算，都提供給大家參考）

講到「穩定配息複製貼上」，00888可以說是台股ETF的開路先鋒，10月這次已經是第5度開出0.208元，目前這個記錄還沒有ETF可以超越，年化股利率穩定的維持在6%左右的水準。復華00929則已經累積到第四個0.11，但要注意00929這個月除息日排在10/24，和大家不一樣。

而首次半年配息的00922則是開出0.57元，單期3.54%，但因為是類大盤型的半年配商品，不確定是否會和0050一樣有一大一小的情況，還要再觀察明年2月的配息。另外同樣是類大盤家族的00905，這次0.17單季1.71%是季配組第2高。

10月除息日主要在10/19(四)、最後交易日在10/18(三)

◎本文內容已獲 柴鼠兄弟 授權，未經同意禁止取用轉載；原文出處於此

0056元大高股息 00929復華台灣科技優息ETF 00922國泰台灣領袖50ETF基金 月配息 季配息 00888永豐台灣ESG

延伸閱讀

0056、00878今年賺的價差約六年股利…該下車了？ 專家轉買市值型：00923績效贏0050

0056配息1.2元…上回5個交易日就完成填息！ 投資人最晚18日前買進持有

00929十月再配0.11元…年化達7.54％！ 連四個月配發規模破800億

台幣成最弱亞幣！網曝「狂貶原因」：準備反彈回漲

相關新聞

00929連四次0.11元！ 專家：下回才知00922是否會同0050「一大一小」？

首次半年配息的00922則是開出0.57元，單期3.54%，但因為是類大盤型的半年配商品，不確定是否會和0050一樣有一大一小的情況...

00929 ETF 規模衝上800億元 38萬投資人樂、10月預估配0.11元

掛牌近四個月、規模突破800億元的首檔台股月配息ETF-復華台灣科技優息（00929）第四次配息金額公布。依據復華投信官...

00929 10月預估配0.11元 9月漲3%勝大盤

掛牌近四個月、規模突破800億元的首檔台股月配息ETF復華台灣科技優息（00929）第四次配息金額公布。依據復華投信官網...

0056今年最後一配1.2元…改季配加入平準金機制！ 2023實際年化配息6％多

利用公告當天0056收盤價格35.74元計算，季配息率3.36%，年化配息率13.43%。

0056配息1.2元…殖利率落在6.1％！ 專家：明年同水準表現單次配發未必這麼多了

雖然高股息ETF已經滿市場跑，但是最資深最老牌的0056元大高股息即將配息的事情一傳開，也是引起網路上一陣關注與騷動。

野村投信推首檔 ETF 00935擁創新科技好吸睛

台灣ETF市場新添生力軍！在台灣唯一擁有日資血統的野村投信，推出首檔涵蓋台股多元科技趨勢的野村臺灣創新科技50ETF證券...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。