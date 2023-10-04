00922單日成交量暴增11倍…市場嗅到機會？ 專家：搭00878組合打敗0050+0056

10/3全市場熱度上衝最明顯的ETF，是市值型的國泰台灣領袖50低碳轉型ETF (00922)，單日成交量高達47,013張，創下它3月上市以來最大量能，比前一天翻了10倍以上！很明顯有買盤積極湧入。查詢了一下，00922在10/2公告了發行後的第一次配息，預估每股發放金額為0.57元(半年配)，以10/3收盤價16.05元計算，配息率高達0.57/16.05=3.55%(半年)，年化來到7.1%以上(假設下次配息相同)！暫時登上今年市值型ETF中的配息王。

今年上半年因為AI飆漲，高股息ETF多數已累積了不小的漲幅，但第4季是台股大盤是傳統旺季，過去20年來，台股第4季上漲機率達75%，所以第4季開始市值型的ETF反而很可能接棒，而且過往有中秋節變盤的說法，10/2果然就大漲了。加上總統大選效應，台股有望持續上攻，也難怪看起來已經有很多投資人嗅到市值型ETF的機會，開始逢回進場00922了。

那麼要如何挑選市值型ETF？一般高股息ETF大家希望領息，所以一般都重視「現在」的業績，但相對的，市值型ETF看重的是成長，所以更要看的是「未來」！市值型ETF除了依市值大的企業排序外，還要注意「市值大的企業不一定很賺錢」，所以也要留意EPS是否>0。另外，由於全球暖化日益嚴重，往後的30年「低碳轉型」就是絕對且商機明確的走向，而且是全世界政府帶頭做，並透過政策推動。

企業也不能迴避，因為你不做，未來很可能就會收不到訂單，就算市值大也會被時代潮流所淘汰。市值型ETF不要再只是挑選大市值的企業，而是要抓緊未來的時代潮流，兼具低碳轉型的未來性。

00922除了挑選大市值的企業外，還會評估「有賺錢、低碳轉型分數」，挑選出50檔台股的低碳轉型領袖級企業做為投資標的。00922成分股以MSCI臺灣指數為基本選樣範圍，依市值大小做為原始權重，排除「爭議性武器」、「近4季EPS為負」、「MSCI低碳轉型分數最後20%且ESG評級為B(含)以下之公司」，再以低碳轉型分數，進行個股市值權重調整，低碳轉型積極的公司，權重就會再增加一點。最後依調整後權重排序取前50檔，並且每半年調整成分股。

目前看來00922是未來有可能取代0050的市值型ETF！因為它經理費更低，只有0.2%，有利長期累積報酬，加上價格也親民許多，又有未來性，上市以來的指數表現也明顯優於0050的指數，用實績說明它的指數規則是滿有說服力的! 如果你想要的是成長+領息，之前幫大家回測過「00922+00878」過去十年的數據(各買進50%)，相較同為市值型+高股息型的「0050+0056」組合，可以看到00922+00878的報酬率更高、波動度更低，風險報酬比也比較高(相同風險時可以得到更高的報酬)，而且經理費還更便宜(成本低)，全部完勝！真的能發揮1+1>2的功效。

ETF的配息是分為兩階段，00922在10/2公告預估配息金額，這只是第一階段的預告，實際金額將在第二階段10/17出爐，若要參加這次配息，得在10/18前買進或持有，就可以參加10/19除息。

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