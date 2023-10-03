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0056配息1.2元…殖利率落在6.1％！ 專家：明年同水準表現單次配發未必這麼多了
雖然高股息ETF已經滿市場跑，但是最資深最老牌的0056元大高股息即將配息的事情一傳開，也是引起網路上一陣關注與騷動。
自從0056在今年開始轉換為季配息（1、4、7、10）並設立收益平準金機制後，大大吸引人們的眼球，本次的配息是轉為季配息之後的第二次配息，7月時0056配發了1元現金，本次也是今年最後一次配息，則是要配發1.2元現金，等於全年度發出2.2元現金股息，以2號收盤價35.74元換算，殖利率約落在6.1％左右，是個中規中矩的數據。
0056從明年開始就是整個年度完整的季配息，預估保持這樣的水準之下，單次配發的股息可能未必會這麼多了，有相關需求和期待的人就要調整一下啦。
◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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