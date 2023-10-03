0056、00878今年賺的價差約六年股利…該下車了？ 專家轉買市值型：00923績效贏0050

今年台股AI概念股飆漲，特別是AI伺服器概念股（如廣達、緯創、光寶科等），過去是穩健配息的牛皮股，但是如今各個飆漲，0056/00878等高股息ETF因此受益良多。

統計00878跟0056，今年漲幅都超過3成，如果以過去5至6％的殖利率計算，價差等於一次賺到了6年的股利，投資人心中不免持疑「該獲利了結嗎？」

股價大漲就是最大的利空，我也一直提醒投資人要注意風險，現在AI概念股飆漲已經脫離基本面，目前股價都在反映幾年後的獲利，因此短期內泡沫的風險相當大。如今高股息ETF存股變飆股，投資人等於領了好幾年的息，如果想要居高思危，是可以考慮轉換成低基期的市值型ETF。

另外根據歷史經驗，當高股息ETF漲贏大盤太多時，在下一波股市多頭，表現就會輸給台灣加權指數，高股息與大盤呈現輪動的趨勢。

統計今年以來到9月底，0056大漲了42％，但是台灣加權指數只漲16％，從下圖可以看出當0056超漲很多後就會「均值回歸」。此時可以考慮將高基期的高股息ETF，獲利了結；然後轉換到低基期的市值型ETF，逢低加碼。

現在的市值型ETF有多，大家最熟悉的還是0050，不過它是20年前的金融商品，只有選擇市值前50大的股票，而且過度集中在台積電。時代不斷的進步，ESG、綠能、減碳成為未來投資的顯學，群益台ESG低碳50（00923）兼具ESG、永續以及低碳概念，是台股首檔低碳市值型ETF，上市以來報酬率也打敗0050（2023/03/08~2023/09/28。取自MoneyDJ），原因在哪裡呢？

首先，00923指數強調「ESG、低碳」原則，直接把很多碳排過高但是獲利差的傳統產業剔除，勝過0050單憑市值來選股。另外還有一點很值得注意，00923電子佔比約8成，0050則是約7成，「看起來」好像沒有差很多！但是別忘了，0050中的台積電就佔了約48％，其他電子股只佔約2成；而00923的台積電約佔30％，其他電子則佔快50％，所以有更多的電子股在幫00923賺錢。

最近的台積電股價非常牛皮甚至是往下，當然會扯0050的後腿，導致報酬率縮水。反觀00923持有的電子股更為分散，持有更多具有爆發潛力的電子股，這也是00923上市以來報酬率勝過0050的重要原因。

由於ESG與低碳是未來的產業潮流，00923除了指數回測的報酬率每一年都勝過台灣50指數以外（2018至2022），在2023年3月上市後報酬率一樣擊敗0050。由於今年才剛上市，所以股價更是親民好入手，目前一張0050差不多可以買到8張00923，對小資族來說累積張數更有感，而且報酬率也更高喔！

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