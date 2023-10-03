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00929十月再配0.11元…年化達7.54％！ 連四個月配發規模破800億

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
台股示意圖。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

00929十月再配0.11元！

Hello大家好，我是知美。

2023年10月2日，復華投信官網配息公告，十月份00929除息日，預計再配發現金股利0.11元。

利用公告當天收盤價格17.50元計算，月配息率0.63%，年化配息率7.54%。

統整最近四個月配發現金股利金額，00929年化配息率維持在8%上下。

00929身為全台首檔月配高股息ETF，目前已經連續四個月，配發0.11元現金股利。

受益人數突破38萬人，基金資產規模811億。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 月配息

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