00929十月再配0.11元…年化達7.54％！ 連四個月配發規模破800億

指數股票型基金（ETF），或稱交易所交易基金，是一種在證券交易所交易，提供投資人參與指數表現的指數基金。由於投資方式較簡易，不必時時刻刻盯盤，因此備受台人青睞。PTT網友直呼「出個ETF成分股的ETF一定無敵的吧！」其他人則說，美股或基金已有許多這類型產品，但是台灣手續費高，恐怕不適合發展。

2023-10-03 07:44