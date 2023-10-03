00929十月再配0.11元…年化達7.54％！ 連四個月配發規模破800億
00929十月再配0.11元！
Hello大家好，我是知美。
2023年10月2日，復華投信官網配息公告，十月份00929除息日，預計再配發現金股利0.11元。
利用公告當天收盤價格17.50元計算，月配息率0.63%，年化配息率7.54%。
統整最近四個月配發現金股利金額，00929年化配息率維持在8%上下。
00929身為全台首檔月配高股息ETF，目前已經連續四個月，配發0.11元現金股利。
受益人數突破38萬人，基金資產規模811億。
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