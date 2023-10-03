他敲碗投信推以「ETF成分股的ETF」 被笑：早有了！網曝1最大缺點

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聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論ETF。圖／聯合報系資料照片
網友討論ETF。圖／聯合報系資料照片

指數股票型基金（ETF），或稱交易所交易基金，是一種在證券交易所交易，提供投資人參與指數表現的指數基金。由於投資方式較簡易，不必時時刻刻盯盤，因此備受台人青睞。PTT網友直呼「出個ETF成分股的ETF一定無敵的吧！」其他人則說，美股或基金已有許多這類型產品，但是台灣手續費高，恐怕不適合發展。

一名網友在PTT發文表示，台灣人這麼喜歡投資ETF，現在已經有指數型、市值型、期貨、美債、反向等多種類型的ETF，「那如果提煉再提煉、濃縮再濃縮，出個ETF成分股的ETF一定無敵的吧！」

其他網友則留言「聽起來像是次級房貸的垃圾產品，包裝再包裝，然後塞一堆垃圾」、「基金啊」、「事實上現在已經有了」、「基金真的一大堆」、「國外的AOA這種就是了，還把內附的ETF費用取消，因為都是自己家公司的，主打股債平衡」、「早就有了，傘型基金」。

還有人留言「台灣ETF手續費這麼貴，EoE後不敢想像」、「我希望有現股+債券+etf為成分股的超級etf」、「乾脆股債REITs再加上正2跟AI通通打包做成包牌式ETF」、「你買基金，操盤手拿去買這些東西」、「不要說傻子才買，敢出就有人敢買」、「出日日配、分分配、秒秒配」、「美股早就有了啊，問題是沒吸引力」、「傻子才買」。

ETF 成分股 PTT

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