快訊

亞運舉重／郭婞淳帶傷奪銅 北韓「神祕小將」破世界紀錄摘金

中颱小犬估晚間11時發海警 登陸機率高「這地區」首當其衝

0056配息1.2元…上回5個交易日就完成填息 投資人最晚這日前買進持有

0056配息1.2元…上回5個交易日就完成填息！ 投資人最晚18日前買進持有

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為台股示意圖。報系資料照片
圖為台股示意圖。報系資料照片

元大台灣高股息(0056)（本基金之配息來源可能為收益平準金）10月季配息公告出爐，每受益權單位預估配發金額為新臺幣1.2元，未來將在10月17日第二階段公告確定配息金額，10月19日除息，想參與配息的投資人，最晚在10月18日前買進並持有，配息發放日則在11月14日。

統計0056今年以來報酬及配息、填息表現：至9月28日含息總報酬為42.5%，7月首次季配除息年化配息率5.6%，僅5個交易日即完成填息，連續填息年數進入第13年，續創高股息ETF新紀錄。

0056成分股自臺灣50指數與臺灣中型100指數中挑選，且是市場唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股的高股息ETF，此策略實際運作超過15年，提供具參考性的長期配息、填息紀錄，且相對更有機會納入受惠景氣築底向上，獲利能力成長之成分股。

統計0056追蹤之臺灣高股息指數於2007年發布以來，四次景氣觸底向上階段，指數漲幅介於15.4%至90.3%。本次景氣對策信號分數目前以2023年2月為最低點，呈現復甦趨勢，據FactSet預測，0056現階段成分股有高達84%在2024年EPS將呈正成長，平均年增率達32%，可望持續帶動0056表現。

元大投信提醒，參加ETF配息時要留意配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，除息時會將除息金額自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。不宜以單次配息推估該ETF未來會維持一樣的配息率，建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估ETF配息。

0056元大高股息 季配息

延伸閱讀

不讓00929當唯一！月配息00934將掛牌…幹掉大盤績效又能配發高股息 一缺點曝光

ETF一檔檔推陳出新…將有泡沫化危機？ 他：猶記兩年前多數人只知道0056和0050

00929、00878、中信金…等標的皆能穩賺不賠？ 他提「4原則」：做不到寧可別學

00922首次配息0.57元！ 想參與除權息…最晚於18號前持有買進

相關新聞

0056配息1.2元…上回5個交易日就完成填息！ 投資人最晚18日前買進持有

統計0056今年以來報酬及配息、填息表現：至9月28日含息總報酬為42.5%，7月首次季配除息年化配息率5.6%，僅5個交易日即完成填息，連續填息年數進入第13年，續創高股息ETF新紀錄。

00922首次配息0.57元！ 想參與除權息…最晚於18號前持有買進

00922目前股價為16.12元（10/2收盤價），經保費合計0.235%，股價、經保費用都很親民，適合存股族、小資族做為市值型ETF的入門標的，超前部署台股企業轉型商機。

00929、00878、中信金…等標的皆能穩賺不賠？ 他提「4原則」：做不到寧可別學

以每股22元的價格買進00878一張，不料股價下跌到21元，此時你就再買進2張；結果股價繼續下跌到20元，這個時候「就要」再加碼買進4張，以倍數買進、以此類推...

Q4喜迎利多 法人：布局台股成長高股息 ETF 好時機

美國聯準會（Fed）再度放鷹，台股陷入震盪，但隨著景氣回升訊號湧現、第4季消費3C電子新品出貨、生成式AI開啟民生與產業...

元大美債20年 ETF 追募七次 首日爆20億元搶買 高債息月配息組合火熱

9月FOMC會議如預期維持利率不變，上修利率點陣圖顯示高利率環境將維持更長時間，並於會後聲明形容美國經濟為「穩健成長」，...

00922績效勝0050還更貼近大盤？ 專家揪原因：關鍵應該出在台積電！

統計到今年八月底，台股績效最強的前10名ETF有一半都是高股息！不過根據過去回測資料，其實市值型ETF的長期報酬還是比高股息的表現要佳。至於現在市值型ETF是買進的時機嗎？財經專家阿格力和大家分享自己的市場觀察。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。