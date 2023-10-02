0056配息1.2元…上回5個交易日就完成填息！ 投資人最晚18日前買進持有

元大台灣高股息(0056)（本基金之配息來源可能為收益平準金）10月季配息公告出爐，每受益權單位預估配發金額為新臺幣1.2元，未來將在10月17日第二階段公告確定配息金額，10月19日除息，想參與配息的投資人，最晚在10月18日前買進並持有，配息發放日則在11月14日。

統計0056今年以來報酬及配息、填息表現：至9月28日含息總報酬為42.5%，7月首次季配除息年化配息率5.6%，僅5個交易日即完成填息，連續填息年數進入第13年，續創高股息ETF新紀錄。

0056成分股自臺灣50指數與臺灣中型100指數中挑選，且是市場唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股的高股息ETF，此策略實際運作超過15年，提供具參考性的長期配息、填息紀錄，且相對更有機會納入受惠景氣築底向上，獲利能力成長之成分股。

統計0056追蹤之臺灣高股息指數於2007年發布以來，四次景氣觸底向上階段，指數漲幅介於15.4%至90.3%。本次景氣對策信號分數目前以2023年2月為最低點，呈現復甦趨勢，據FactSet預測，0056現階段成分股有高達84%在2024年EPS將呈正成長，平均年增率達32%，可望持續帶動0056表現。

元大投信提醒，參加ETF配息時要留意配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，除息時會將除息金額自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。不宜以單次配息推估該ETF未來會維持一樣的配息率，建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估ETF配息。