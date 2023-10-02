00922首次配息0.57元！ 想參與除權息…最晚於18號前持有買進

與國泰永續高股息ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) (證券代碼：00878)同為追蹤MSCI指數的「姊妹檔」台股市值型ETF國泰台灣領袖50 (基金之配息來源可能為收益平準金) (證券代碼：00922)即將進行首次除息預計配發0.57，同時債券方面，折溢價合理且極具人氣的債券ETF國泰20年美債(基金之配息來源可能為收益平準金) (證券代碼：00687B)，也在10月除息的行列，預計配發0.21元，實際配發金額將於10/17公告，除息交易日訂於10/19，最晚只要在10/18前持有或買進，皆可參與本次配息。

近期台股盤面稍有回檔，台灣加權指數接連跌破季線與半年線，法人分析，目前台股來到近一個月相對低檔的區間，此時介入有望提升投資勝率，根據過往近10年的數據，當台灣加權指數跌破半年線時進場，持有2年平均報酬達4成，正報酬機率高，加上第4季是台股傳統旺季，此時參與市值型ETF的除息，除了領息外，後續也有機會捕捉資本利得空間。

此外，投資台股不容忽視的莫過於政策支持的產業，台灣預計於2050年邁向淨零排放的同時，企業針對「低碳轉型」的能力更要優先考慮，以國泰台灣領袖50 ETF(基金之配息來源可能為收益平準金) (00922)為例，鎖定台股50檔領袖級企業，除了市值與獲利外，標的指數亦考量企業的「低碳轉型能力」。00922目前股價為16.12元（10/2收盤價），經保費合計0.235%，股價、經保費用都很親民，適合存股族、小資族做為市值型ETF的入門標的，超前部署台股企業轉型商機。

展望台股後市，國泰台灣領袖50 ETF(基金之配息來源可能為收益平準金)(00922)基金經理人蘇鼎宇分析，由於比較基期的關係，今年第3季至明年第1季，台灣經濟成長將加速，同時近期企業獲利年增率亦同步向上，基本面仍舊支撐台股，加上明年1月總統大選效應及台股年底旺季，皆有利第4季台股上攻。回顧過去20年來，台股第4季上漲機率達75%，此波台股震盪整理過後，投資人可留意電子、運輸、金融、汽車、電機、電器電纜等類股表現，或透過市值型ETF較全面的掌握台股漲升機會。

第4季除了市值型ETF 00922，也建議納入債券ETF，完善資產布局，國泰20年美債(基金之配息來源可能為收益平準金) (00687B)基金經理人江宇騰表示，今年底聯準會升息路徑由「更高、更久」轉為明年將維持高利率一段期間，以長天期美債指數為例，近期殖利率達4.84%(截至9/27)，創下自2007年11月以來的新高，顯見長天期美債投資價值浮現，也暗示現在正是布局美債市場的好時機。

國泰20年美債(基金之配息來源可能為收益平準金)(00687B)聚焦投資穆迪信評Aaa最高等級的美國公債，風險低、收益穩健，目前基金平均有效存續期間為16.6年，平均到期殖利率約4.84%，加上進入降息循環後，資本利得空間可期，建議可在美國聯準會啟動降息前，採定期定額、分批布局，或趁著10月除息進場，先領息再賺取未來價差機會。

不過法人也提醒，投資債券ETF時要注意「溢價」情況，一般ETF的折溢價在1%以內尚為合理範圍，若在過高溢價時進場，不僅承擔買貴風險，還可能賠掉大半債息。