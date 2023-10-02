00929、00878、中信金…等標的皆能穩賺不賠？ 他提「4原則」：做不到寧可別學

想穩賺不賠？看你做不做得到而已！

自從磐古開天闢地、人類開始存活在這個世界以來，許多人最想達成的兩件事：一是長生不老，二是逢賭必贏。前者在科技如此發達的年代，還是不可能達成；後者總是被認為「逢賭必輸」，但是只要下注的條件允許、嚴守下注紀律⋯還是有穩賺不賠的可能。

舉例來說，和莊家對賭撲克牌大小數字，你下注100元賭「大」，如果輸了就加碼到200元繼續賭「大」；又輸了就倍數再加碼到400元依舊賭「大」，以此類推⋯如此一來，只要後面賭「大」的成功一次，加碼的下注金就可以把前幾次所有輸掉的錢全部贏回來，再倒賺回100元。

不過，這種「加倍下注」的必贏招術有一些盲點要注意。撇開你有沒有足夠的加倍下注金不談，莊家自己又不是笨蛙，給不給你一直加倍下注賭金，直到你贏錢？才是最重要的關鍵！然而，把這個招術運用在股票市場裏，就沒有「莊家給不給下注」的問題了，因為股票市場不管你賺錢、賠錢，一定都會開市交易。

例如

你以每股22元的價格買進00878一張，不料股價下跌到21元，此時你就再買進2張；結果股價繼續下跌到20元，這個時候「就要」再加碼買進4張，以倍數買進、以此類推...一旦00878的股價回升到21元，至少帳面上就獲利3000元（4000-1000）了。

值得注意的並不是每個人都適合這種「加倍下注」的股市操作方式，也不是每一支個股都適合被當作「加倍」逢低買進的標的，而且至少要遵守以下的四項原則，如果評估後自己做不到，那寧可不要學。

一、閒置資金

也是最重要的一點，就是往下加碼的資金必須是你「完全閒置」的資金，也是平時家庭生活用不到的錢才行，因為你永遠無法預測選定的個股股價，要往下加碼幾次、會被套牢多久才會回升到你可以「反賠為賺」的地步？

二、只選績優股

同樣是「不知道股價何時回升？」所以你只能挑選績優的個股或基金來當做加碼標的。這是因為萬一往下加碼的過程中，生活上臨時要緊急用錢而必須停止這項加碼資金，此刻你被套牢的是績優股票時，至少晚上可以睡得比較安穩一點、還有穩定的股息可以領。

三、量價條件

為了讓「想買、想賣」的時間點、價格、股數多寡.....都能隨意且快速成交，所以鎖定的買進個股要選擇股價走勢相對平穩（不要大漲大跌）、成交量大、交投熱絡的個股或基金，例如玉山金、中信金等金融股、台積電、緯創等AI題材電子股（股價太高就買零股喔！）或是00878、00929等高人氣配息ETF。

四、投入時機

絕對嚴禁在發生重大利空的初期就往下加碼，例如SARS、新冠疫情剛爆發階段、九二一大地震或網路科技泡沫初期。這是因為股市處於這些重大利空時期，都是深不見底、難以預測未來走勢的階段，千萬不要犯了「逢低攤平、越攤越 貧」的壞毛病。

除此之外，你的投資性格必須是能嚴守投資紀律、不留戀、不拖泥帶水，能確實做到「該買就買、該賣就賣」的人，如果做不到這樣，那就趕快忘記上面寫到的一切、一切，當做什麼都沒有看到！

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