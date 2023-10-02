00919「合理價格」是多少？ 他用年化配息率推算：7%以下30.85元以上

00919最新合理價格多少？

Hello大家好，我是知美。

00919群益台灣精選高息，連續兩次配發0.54元現金股利。

截至2023年9月23日，群益官網公開資訊顯示，00919基金淨值組成，(B)可分配投資收益*：2.24元。

接下來能不能夠，繼續配發出0.54元現金股利，相信大家都非常期待。

知美不能保證未來配息金額，只能替大家簡單整理出，00919價格/年化配息率對照表：

7%以下年化配息率，價格區間30.85元以上 7%~8%年化配息率，價格區間27.00~30.85元 8%~9%年化配息率，價格區間24.00~27.00元 9%~10%年化配息率，價格區間21.60~24.00元 10%~11%年化配息率，價格區間19.63~21.60元 11%以上年化配息率，價格區間19.63元以下

採用9月22日收盤價格20.65元計算，年化配息率目前約落在10%~11%之間。

可分配投資收益係指：現金股利、利息收入等收入及收益平準金扣除本基金應負擔之費用。

以上單年度現金股利，採用「近一次現金股利」乘「ETF年度配息次數」計算；不保證未來現金股利金額、配息不一定填息。