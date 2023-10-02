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00919平均要每月加薪1至10萬需多少成本？ 他曝光「加薪表」：5X張！

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
台股示意圖。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

00919 超狂月配10萬加薪表！

Hello大家好，我是知美。

00919群益台灣精選高息，連續兩次配發0.54元現金股利，截至2023年9月23日，群益官網公開資訊顯示，00919基金淨值組成，(B)可分配投資收益*：2.24元。

接下來能不能夠，繼續配發出0.54元現金股利，相信大家都非常期待。

知美不能保證未來配息金額，但可以簡單替大家整理出，00919月領1~10萬超狂加薪表，採用9/22收盤價格計算，給大家當作參考。

想要月配1萬，年配12萬

需要持有55.56張，總成本114萬7223元

想要月配10萬，年配120萬

需要持有555.56張，總成本1147萬2223元

可分配投資收益係指：現金股利、利息收入等收入及收益平準金扣除本基金應負擔之費用。

以上單年度現金股利，採用「近一次現金股利」乘「ETF年度配息次數」計算；不保證未來現金股利金額、配息不一定填息。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息

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