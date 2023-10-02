聽新聞
test
0:00 / 0:00
00919平均要每月加薪1至10萬需多少成本？ 他曝光「加薪表」：5X張！
00919 超狂月配10萬加薪表！
Hello大家好，我是知美。
00919群益台灣精選高息，連續兩次配發0.54元現金股利，截至2023年9月23日，群益官網公開資訊顯示，00919基金淨值組成，(B)可分配投資收益*：2.24元。
接下來能不能夠，繼續配發出0.54元現金股利，相信大家都非常期待。
知美不能保證未來配息金額，但可以簡單替大家整理出，00919月領1~10萬超狂加薪表，採用9/22收盤價格計算，給大家當作參考。
想要月配1萬，年配12萬
需要持有55.56張，總成本114萬7223元
想要月配10萬，年配120萬
需要持有555.56張，總成本1147萬2223元
可分配投資收益係指：現金股利、利息收入等收入及收益平準金扣除本基金應負擔之費用。
以上單年度現金股利，採用「近一次現金股利」乘「ETF年度配息次數」計算；不保證未來現金股利金額、配息不一定填息。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言