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ETF平準金之亂 金管會嚴控

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

為解決高股息ETF動用收益平準金衝高配息的市場亂象，證交所要求投信業者自十一月起須揭露「收益分配組成」占比，讓投資人清楚了解配息來源。知情人士也透露，金管會先前已透過證期局、證交所了解各大投信的配息狀況，並表態希望對於配息來源依照成分股的股息、資本利得、平準金的順序分配。

知情人士指出，金管認為高股息ETF以上述三種優先順序配息，一來是既然標榜高股息，配息來源應該以所投資成分股所配發的股息為主，這樣才「名副其實」；金管會也認為，投信操盤得宜就有資本利得，也可作為配息來源，但基於希望投信業者能作穩健的長線持股，而非動輒進出變換成分股，如此也不符合ETF盯住指數的精神，因此把股息的優先順序放在資本利得之前。但不論如何，平準金的順位都排最後，因為平準金是用來防止稀釋投資人權益，而不是拿來濫用在配息灌水上。

證交所要求發行ETF的投信公司，十一月起須揭露股息配發的各種資金來源占比，主要是因為「平準金之亂」，很多投資人質疑拿到的高股息ETF配息，是因為高股息ETF的報酬率真的這麼高？或根本配到自己的本金而已？

證交所祭出的新制是讓配息來源的資訊「全都露」，如果平準金占比太高，甚至九成以上都來自平準金，屆時恐怕會被投資者淘汰。

而在十一月新制上路後，許多投信業者恐怕會面臨一大難題，尤其是現在股市回檔，幾乎不可能有資本利得，加上已過除權息旺季，「月月配」的高股息ETF，屆時動用平準金來配發股利的比重恐超過七成，甚至更高。

除此之外，金管會尚未出手要求平準金的比重不能超過一定比率。投信高層指出，根據證交所的要求，十一月必須揭露的資訊包括來自成分股的股利、資本利得、收益平準金的配比結構，屆時投資人可比較兩個重點，一是所謂的「月月配」有多少比率來自平準金？二是填息的速度可能會愈來愈慢，且平準金的占比可能愈來愈高。

高股息 配息

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