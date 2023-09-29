平準金規範 ETF業者還在喬

為消弭ETF配息亂象，金管會出手整頓，責成證交所、投信投顧公會9月底分頭訂定規範。消息指出，ETF業者對平準金分配比例等出現歧見，出現公會無法如期完成主管機關交辦工作的罕見狀況。據悉，投信業者將於中秋連假後、10月5日開會再議。

臺灣證券交易所已於27日公告，11月起，ETF除息前須揭露收益分配來源，不能只公告配息金額。知情人士透露，金管會先前已由證期局、證交所出面向各大投信進行配息了解，並表明態度，希望對配息三種來源順序如下一、成分股股息；二、資本利得；三、平準金。金管會認為，平準金目的是用來防止稀釋投資人權益，不是拿來濫用在灌水配息上。

針對收益平準金議題，投信投顧公會已在上周五（22日）完成收集各業者問卷調查，昨（28）日轉達證交所公告給各業者。據了解，因各業者看法不一，因此，對於收益平準金動用時機、配息順序、配息比例，股、債分則，在官網上一致性完整揭露ETF組成來源細項等相關配套措施，仍有待進一步彙整各家業者看法。