平準金規範 ETF業者還在喬
為消弭ETF配息亂象，金管會出手整頓，責成證交所、投信投顧公會9月底分頭訂定規範。消息指出，ETF業者對平準金分配比例等出現歧見，出現公會無法如期完成主管機關交辦工作的罕見狀況。據悉，投信業者將於中秋連假後、10月5日開會再議。
臺灣證券交易所已於27日公告，11月起，ETF除息前須揭露收益分配來源，不能只公告配息金額。知情人士透露，金管會先前已由證期局、證交所出面向各大投信進行配息了解，並表明態度，希望對配息三種來源順序如下一、成分股股息；二、資本利得；三、平準金。金管會認為，平準金目的是用來防止稀釋投資人權益，不是拿來濫用在灌水配息上。
針對收益平準金議題，投信投顧公會已在上周五（22日）完成收集各業者問卷調查，昨（28）日轉達證交所公告給各業者。據了解，因各業者看法不一，因此，對於收益平準金動用時機、配息順序、配息比例，股、債分則，在官網上一致性完整揭露ETF組成來源細項等相關配套措施，仍有待進一步彙整各家業者看法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言