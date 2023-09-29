平準金規範 ETF業者還在喬

經濟日報／ 記者高瑜君朱漢崙／台北報導

為消弭ETF配息亂象，金管會出手整頓，責成證交所、投信投顧公會9月底分頭訂定規範。消息指出，ETF業者對平準金分配比例等出現歧見，出現公會無法如期完成主管機關交辦工作的罕見狀況。據悉，投信業者將於中秋連假後、10月5日開會再議。

臺灣證券交易所已於27日公告，11月起，ETF除息前須揭露收益分配來源，不能只公告配息金額。知情人士透露，金管會先前已由證期局、證交所出面向各大投信進行配息了解，並表明態度，希望對配息三種來源順序如下一、成分股股息；二、資本利得；三、平準金。金管會認為，平準金目的是用來防止稀釋投資人權益，不是拿來濫用在灌水配息上。

針對收益平準金議題，投信投顧公會已在上周五（22日）完成收集各業者問卷調查，昨（28）日轉達證交所公告給各業者。據了解，因各業者看法不一，因此，對於收益平準金動用時機、配息順序、配息比例，股、債分則，在官網上一致性完整揭露ETF組成來源細項等相關配套措施，仍有待進一步彙整各家業者看法。

配息 ETF 金管會

延伸閱讀

P2P只指導卻「好難管」？ 金管會：透過銀行做風險管控

月月配ETF將成顯學嗎 …該怎麼挑？ 00933B有這個「隱藏版」優勢

00934又一檔「月配息ETF」！網分析「這類ETF」越多越能救台股

00933B「月月配+收益平準金」…一「升」難遇！最便宜公司債募集價15元

相關新聞

平準金規範 ETF業者還在喬

為消弭ETF配息亂象，金管會出手整頓，責成證交所、投信投顧公會9月底分頭訂定規範。消息指出，ETF業者對平準金分配比例等...

四大高股息ETF 受追捧

外資昨（28）日同步買超四大高股息ETF，其中，外資連續買超復華台灣科技優息五個交易日。對此現象，意味著高股息ETF很熱...

用00878的配息買00922還00923？ 他：會選「這檔」理由有三點

將配息一部分資金繼續投入00878滾，另一部分投入市值型ETF去滾，這樣兩者都配到了，就不用看到另一邊突然暴漲覺得好可惜。

一季規模即突破700億元！「月月配」ETF在紅什麼？投資人必知的3件事

復華台灣科技優息月月配ETF，被熱愛月配息、愛避稅的投資人看上，在9月除權息前，五天內躋身台股第3大高股息ETF，效應還在持續擴散。

空翻多頭績效贏0050及00878、00713！ 高配息黑馬是它「00915」

00915你是誰啊？這次在9月配息的名單中，默默出現的資優生，因為配出高息，單次殖利率3.4%，年息可能挑戰10%以上...

00929就好…或00878+00713+0056組月配息？ 專家揭「這數據」三個臭皮匠贏不過諸葛亮

一年配息四次，選三檔搭配成每月現金流；或是直接挑一檔每月配息的 ETF，如果不只比較配息數字，還有什麼更重要的事？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦