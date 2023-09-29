四大高股息ETF 受追捧

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

外資昨（28）日同步買超四大高股息ETF，其中，外資連續買超復華台灣科技優息五個交易日。對此現象，意味著高股息ETF很熱絡，市價與淨值存在價差，有套利的機會浮現。

依據規模來看，高股息ETF前四大依序為元大高股息、國泰永續高股息、復華台灣科技優息以及群益台灣精選高息，元大高股息昨為2,198億元、國泰永續高股息為2,124億元。

在投資人對於息收的渴求之下，高股息ETF新舊交鋒戲碼不斷上演，復華台灣科技優息在買氣強力推升下，昨日規模衝上800億元大關，達811.5億元，再度改寫ETF史，也刷新該ETF的新紀錄，同時，群益台灣精選高息規模也再創新高達442.5億元。

復華台灣科技優息挾著台股ETF唯一月月配，近期接棒國泰永續高股息成為ETF成交量之冠，超車國泰永續高股息在8月2日創下的30.07萬張的高股息ETF紀錄。

綜合投信業者看法，一般來說，ETF的法人進出動向不具備方向性，沒有對標的看好、或是看壞。也就是說，外資及自營商是扮演造市商，一個籌碼提供者的角色。

高股息 ETF 國泰

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