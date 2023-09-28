用00878的配息買00922還00923？ 他：會選「這檔」理由有三點

高股息與市值型都能擁有

大家好我是蜜蜂爹；今天這集來聊聊，用配息買市值的新方法。

時常有朋友私訊問爹：「爹，請問存股要怎麼存？我看我朋友都買00878，但有聽到很多人都說市值型報酬比較好，但我還是好想買00878，我該怎麼做？」

我們再來複習一下什麼是市值/配息

市值型(大盤型)

類似追蹤大盤指數發展，追求市場報酬 其實就是挑選市值排行前面的大公司，而目前市值最大的就是台積電，也剛好台積電年年獲利，因此帶動市值型ETF股價抬升。 特點：波動大、配息少、價差大

配息型

穩定配發股息，追求相對報酬與安全感 就是我們熟知的高股息，挑選股息高的公司來納入ETF，配給投資人相對應且穩定的股息，產生現金流。 特點：波動小、配息高、價差小

爹都會建議年輕朋友考慮市值型ETF，畢竟透過長時間的複利下，市值型ETF長期報酬是大於配息型的！

用配息買市值

1.如果已經有佈局00878的朋友

除了可以將配息一部分資金繼續投入00878滾，另一部分投入市值型ETF去滾，這樣兩者都配到了，就不用看到另一邊突然暴漲覺得好可惜。

2.如果還沒開始佈局高股息的朋友

也可以運用這種做法進行，每月可運用的資金，依自己舒服的比例去兩者佈局，也是非常棒的投資方式。

00922

之前的文章有介紹過，它其實是00878的姊妹檔，追蹤的都是MSCI編制的指數，而00922依照市值、EPS、企業低碳轉型分數，挑選出50檔優質成分股。其中台積電佔比30%左右，我覺得相較台積電佔比將近50%的0050/006208來講，確實比較均衡些。

另外00922也算是小資族入手的好選擇，除了保經費比0050低外，目前一張價格約1.6萬而已，相比0050/006208一張要12萬/7萬來講，確實相對好入手！

低碳轉型、低碳的差異

大家知道「低碳轉型企業」、「低碳企業」差異在哪？

其實這兩個就是00922和00923的差異點

00922

挑選「低碳轉型企業」，依照市值、EPS、企業低碳轉型分數，挑選出50檔優質成分股，其中台積電佔比僅30%左右。

00923

挑選「低碳企業」，依照ESG表現、排除高碳密度，取市值前50大企業當成分股，其中台積電佔比也約30%左右。

相較台積電佔比將近50%的0050/006208來講，又更為平均。

不過爹會挑選00922 原因如下

1.00922關注企業在低碳領域的「轉型能力」或「產業內相對轉型表現」，保留了部分原物料的佔比，而00923則是根據碳指標剔除了鋼鐵、水泥、塑膠等原物料成分股，相較之下，00922的指數是幫我們找出轉型過程中各個行業的領先者、佼佼者，較不會錯過真正最大的轉型商機。而且想想台灣經濟的發展，不可能少了鋼鐵、水泥、塑膠，因此考量「低碳轉型」的選股邏輯比較符合社會現況，也能幫我們在邁向淨零排放的路上抓住投資機會。

2.00922科技成分佔比(約63%)、0050的科技成分(約70%)、00923的科技成分(約75%)，因00923科技成分股佔比較高，亦沒有原物料的佔比，因此爹挑選00922有相較均衡的成分股比例。

以上，都沒有對錯，還是要看大家喜歡哪種投資策略嚕。

投資不是只能選邊站，高股息、市值型都能擁有！但爹還是要說一下，任何投資都有風險，每個人的投資想法、策略都不同，也可能有人反對這種策略，爹也能虛心接受！重要的是，要能有自己的投資策略與判斷，才是投資人應具備的基本能力。

以上為個人看法，不作為投資建議，投資人請自行判斷投資風險

◎本文內容已獲 蜜蜂爹 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。