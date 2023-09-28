空翻多頭績效贏0050及00878、00713！ 高配息黑馬是它「00915」
00915你是誰啊？這次在9月配息的名單中，默默出現的資優生，因為配出高息，單次殖利率3.4%，年息可能挑戰10%以上，看它績效不查還好，一查竟然打敗0050！還贏過新國民ETF00878和人氣黑馬00713，重點是跟規模衝破500的億當紅炸子雞00929PK，竟然也勝出！
高配息黑馬！00915凱基優選高股息30
00915凱基優選高股息30，在2022/8/9掛牌上市，追蹤的是「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數」，成分股有30檔，截至9/15為止，規模有49.1億，配息頻率是採用季配息。
00915的賣點是因子投資，也常被稱為smart beta，強調的是投資組合的性能，主要來自於一個或多個因子的特徵表現，而不是基金經理人的花式操作，因子投資也是屬於被動性質的主動投資，是在於主動與被動之間的一種投資方式，並同時兼具兩者的優點。那00915在因子投資策略上，則是採用了動能( 如價格、成交量 )、低波動及品質( 下行風險 )因子。
00915另一個賣點是高股息，以追蹤指數回測近十年的股息率，約落在5-6%。配息也穩定。
在因子投資與高股息的賣點延伸下，誕生了它的選股邏輯，選股池來自於上市上櫃市值排名前300檔的股票，成交量佔總額的前20%或前80%，周轉率要達3%，獲利要求近一年營業利益必須為正，品質上會排除金融業ROA與非金融業ROE最低25%的股票；另外從126日還原報酬的計算數據中，排除表現最差的10%，主要是剔除因股價大跌造成高息的個股。
在高息率方面也有要求，包含最近3年平均現金股利、最近1年現金股利即每股盈餘總和×最近3年現金股利平均發放率。簡單的來說，就是根據過去的股息率來篩選，這樣的策略是否很熟悉呢？沒錯！就是00878，也是用相似的策略。
產業聚焦在電子科技
00915的產業組成，以電子科技類為主，占比8成以上，其實00915在7月才剛換成分股，原本的組成金融股有24%，目前只剩5%，電子科技類股反而提高，從66%提高到81%。
績效表現亮眼，打敗050、00878和00713
就今年以來績效，從2022年空頭年翻多後的表現進行比較，可以發現，0050的績效雖然不錯有18.52%，但00915的績效卻足足有40%，直接KO！同時也贏過00878和00713。
若小資族常用的定期定額策略投入，近一年下來的績效可以發現，00915也勝出，總報酬率29.38%，00878則是22.63%，小輸給00915。
00915是進化版的00878？
00915可以買嗎？
00915的討論度很低，鮮少人注意，上市已滿一年，績效卻表現亮眼，如果有多餘的資金確實是可以考慮布局，已有固定投資其他標的小資族，錢就這麼多，就不用再進去瞎攪和。
想要自組月配息組合的人也可考慮入手，補齊0056+00878以外的配息月份，就可以達到月月領息，而00915上市時間點剛好處於2022年空頭快觸底時期，在絕佳的時機點出生，但成分有8成幾乎全集中在電子科技類股，波動較大，2022年也曾破發行價，最低來到了13.55，投資人要小心。
若喜歡科技產業型ETF的人，該檔可持續關注它。
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