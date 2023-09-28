00929就好…或00878+00713+0056組月配息？ 專家揭「這數據」三個臭皮匠贏不過諸葛亮

【文．玩股特派員】

一年配息四次，選三檔搭配成每月現金流；或是直接挑一檔每月配息的 ETF，如果不只比較配息數字，還有什麼更重要的事？

以前存股領配息，幾乎是一年一度的事，也沒什麼其他的花招。再來是先有一檔季配息 ETF ，發展為由三檔季配息搭配每月現金流。今年更自然而然出現月月配 ETF 00929，依照規模成長速度，以後會有其他月配息 ETF 也是合情合理。

但有比較就有選擇，有選擇就有選擇困難。到底是要分散 ETF 配置比較放心，還是一檔直接月月配比較省事？來做個簡單對決，打造你理想的配置。

目前將季配息組合為每月配息的選擇較多，目前最多人採用季配組合為 00878、0056 與 00713。這三檔高股息 ETF 有各自的選股方向，像 00713 就是以市值前 250 大個股，再進行多重排列、篩選、加權… 選股池更廣。

而六月甫上市的月月配 ETF 00929 則是標榜科技、高股息二合一，選股池設定在台股上市櫃前200大市值的科技股，搭配基本面選股。比較特別的是，這檔 ETF 除了半導體佔比最大，也會買電腦、光電、網路、通路公司。

從月配息角度來看，不管你是單買 00929 還是季配組合 00713+00878+0056 的組合，兩種策略都是每個月有現金可以領。但其實還有兩個很重要的事情，你在決定買什麼之前也要先想一下。

比較：風險等級

圖片來源：復華投信

在各檔 ETF 都有公開基本資料，00929風險報酬等級是RR5，屬於基金裡面風險程度最高的，另外三檔高股息 ETF 都是 RR4。

雖然這四檔都是高股息 ETF，但從選股策略到產業都完全不同：00713 看基本面，00878 抓 ESG 概念股，0056 預測未來高股息。00929 則是科技優息，雖然分散很多種產業，但還是集中在科技產業，所以波動跟風險會比較大。而分散不同選股策略與產業，以三檔季配息搭配，風險會比單買00929要低。

比較：殖利率高低

為了方便計算，來把者些 ETF 月均價當作分母，股息就放在分子來計算現金殖利率。

00929 連續三個月配息 0.11 元，直接乘 12，當作全年股息是 1.32 元，月均價為17.76元，所以年化現金殖利率是7.43%。 00878 前三季的現金股息 0.89，換算全年股息是 1.19 元，月均價為 21.07 元，殖利率 5.65%。 00713 上半年配息是1.36元，年化股息 2.72 元，月均價為 47.64 元，殖利率 5.71%。 0056才剛改成季配息，今年第一次季配息是1元，還剩下一次配息，所以 0056 很有可能把上半年的配息都灌進下半年的兩次配息，所以換算全年股息是2元比較合理，月均價為 35.19 元，殖利率 5.68%。

三檔ETF平均年化現金殖利率是 5.68%，跟 00929 的 7.43% 對比，00929 就更高一些。

結論是，如果你比較注重風險性，RR4等級的三檔ETF組合就比較適合，除了風險分散，也都上市比較久了，有長一點的歷史數據可以參考。但如果你就愛高殖利率，或是懶得分三檔買，00929就更適合你。

還是兩種配置都買呢？其實要選擇單押或是三檔搭配的強弱項滿明顯的，應該不難決定才是。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：00929 月配單挑高股息季配三強 0056+00878+00713，怎麼比？