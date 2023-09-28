月月配ETF將成顯學嗎 …該怎麼挑？ 00933B有這個「隱藏版」優勢

據內政部統計，台灣即將迎來有史以來最大的退休潮，預估約有378萬人將陸續退休，但退休金該如何規劃？放在幾乎無風險的銀行定存，或是投資風險相對高，但有機會放大退休金的股市？法人表示，不少退休族選擇投資月月配ETF，因為它兼具ETF風險分散，且月月有現金流的優勢，帶動今年月月配商品成為大熱門，其中國泰10Y+金融債ETF(基金之配息來源可能為收益平準金)(證券代碼：00933B)今日為最後募集日，搭上債市投資熱潮，加上入手價僅15元，受到投資人熱烈關注。

至於退休族該選擇股票或債券月月配ETF？國泰10Y+金融債ETF(基金之配息來源可能為收益平準金)(00933B)經理人鍾郁婕表示，投資人可關注債券ETF「海外所得免稅」這個隱藏版優勢，以00933B為例，依據所得稅法，每月領到的配息屬於海外所得，家戶全年合計100萬元以下就免稅，對大多數人來說更具稅務效率。

但債券ETF百百種，鍾郁婕建議可從債券殖利率、風險分散性、入手價、收益平準金共4大面向，評估自己適合的月月配債券ETF。首先是債券殖利率，目前長天期金融債相較美元公司債、美國公債的指數殖利率更佳，截至9/25，00933B追蹤的「彭博10年以上美元金融債券指數」殖利率攀升至6.2%，遠高於近 10 年平均殖利率約4.3%，為歷史相對高檔，甚至比台灣最多人存的金融股殖利率還高。

其次，針對風險分散性，目前市面上的金融債ETF，約持有48~141檔不等的債券，若檔數約多、越能分散單一公司倒債的風險，建議投資人可從持債百檔以上的ETF中挑選合適標的，如國泰10Y+金融債ETF(基金之配息來源可能為收益平準金)(00933B)追蹤指數即有121檔成分債，風險分散程度更好。

此外，目前市面上債券ETF，價格約落在30~40元之間，對於初入債市或想累積張數的投資人來說，門檻相對高，而00933B具有新產品優勢，以親民價15元發行，不僅是最便宜的金融債ETF，亦是最便宜的公司債ETF。最後，不僅要月月配，還要月月「穩健」配，納入收益平準金即可提升配息穩健度，避免配息前投資人大幅增加，而稀釋了每人可領到的配息。

綜合來看，國泰10Y+金融債ETF(基金之配息來源可能為收益平準金)(00933B)因滿足上述債券殖利率高、具風險分散性、入手價親民、搭配收益平準金機制，讓規畫退休現金流的退休族好安心，理財小白也能放心投資。今日為00933B募集最後一日，建議想在升息尾聲，參與債市多頭的投資人可把握時間參與。